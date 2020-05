OnePlus 8 Pro: telecamera a raggi X per vedere sotto vestiti e plastica. Vero o bufala?

Il produttore di smartphone cinese OnePlus ha promesso di disabilitare una fotocamera sul suo ultimo cellulare a seguito di rapporti secondo cui l’obiettivo può scattare foto “a raggi X”.

La settimana scorsa gli utenti hanno rivelato sui social media che l’obiettivo “Photochrom” a infrarossi di OnePlus 8 Pro può vedere attraverso determinati materiali plastici e vestiti.

Le foto pubblicate su Twitter mostrano l’obiettivo utilizzato per sbirciare all’interno dei telecomandi TV o rivelare telefoni e altri gadget nascosti sotto i vestiti.

OnePlus ha dichiarato che stava indagando sul problema e avrebbe bloccato l’utilizzo dell’obiettivo Photocrom in Cina fino a nuovo avviso.

Oneplus 8 con fotocamera a raggi X: tutto vero, la casa cinese ha bloccato l’obiettivo Photochrome in attesa di ulteriori ricerche

Il filtro è ancora disponibile per gli utenti in altre regioni del mondo. In una dichiarazione pubblicata sul sito cinese di social media Weibo, la società di Shenzhen si è scusata per “aver creato problemi di privacy”.

OnePlus 8 Pro ha esordito sugli scaffali il mese scorso e monta quattro fotocamere posteriori, incluso l’obiettivo Photochrome.

Il filtro utilizza l’infrarosso per aggiungere un colore unico alle tue foto, ma sembra che il trucco abbia alcuni effetti collaterali indesiderati. Le capacità “a raggi X” della telecamera sono state individuate per la prima volta dal commentatore tecnologico statunitense Ben Geskin.

La settimana scorsa ha pubblicato un video su Twitter che mostra la fotocamera Photochrom di 8 Pro che guarda attraverso l’involucro di plastica di un telecomando di Apple TV.

L’obiettivo utilizza l’infrarosso per aggiungere un colore “unico” alle tue foto, ma sembra che il trucco abbia alcuni effetti collaterali non intenzionali.

I video pubblicati da altri utenti hanno mostrato che l’obiettivo era in grado di individuare anche altro. Ad esempio la grafica su una scatola di iPhone attraverso la maglietta nera di qualcuno.

Sembra che la funzione funzioni solo su dispositivi con involucro di plastica molto sottile e con capi di abbigliamento selezionati. In una dichiarazione un portavoce di OnePlus ha suggerito che un aggiornamento per risolvere il problema è allo studio.