Operaia stritolata da un macchinario nel modenese. L’ennesima tragedia uccide una 41enne

L’ultima, doppiamente drammatica a causa della giovanissima età della vittima (per giunta ragazza-madre), visto l’orrore provocato, si sperava che quella di Luana D’Orazio davvero fosse l’ultima morte sul lavoro.

Eppure poche settimane dopo, eccoci invece a commentare l’ennesima disgrazia legata al mondo del lavoro.

Operaia stritolata: la 41enne marocchina viveva da molto tempo nel modenese

E’ accaduto stamane nel modenese, a Camposanto, all’interno di un’azienda che produce cartoni per alimenti. A quanto sembra un’operaia 41enne di origini nordafricane, ma da tempo residente nel modenese, per cause ancora da accertare, sarebbe rimasta incastrata una macchina fustellatrice.

Operaia stritolata: ora i tecnici dovranno accettare cosa non ha funzionato

L’incidente si è verificato intorno alle 8.30 del mattino, immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che accettare la morte. Insieme ai carabinieri della locale stazione e di Carpi, anche i militi di Medicina del lavoro, ed i tecnici della Asl.

Anche in questo caso bisognerà capire come mai non sia scattato in automatico un dispositivo in grado di fermare gli ingranaggi.

Max