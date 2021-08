Incidente mortale sul lavoro a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Questa mattina, poco dopo le 8, un operaio di 36 anni è precipitato da un’altezza di otto metri nello stabilimento della fonderia Toora Casting. Nonostante gli immediati soccorsi con automedica e ambulanza, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare sul posto il decesso dell’uomo, morto nell’impatto. Nella sede dell’azienda, in via Mazzini, sono intervenuti anche Ats e carabinieri, che indagano sull’incidente.