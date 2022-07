Operatori telefonici, aumenta il prezzo delle chiamate

Operatori telefonici, starebbe per partire una vera e propria esigenza: alzare i prezzi delle chiamate. Proprio in un ambito di crisi economica e inflazione, un indirizzo operativo che preoccupa i cittadini.

Operatori telefonici, adeguare tariffe all’inflazione

WindTre potrebbe andare in scia a Tim nel chiedere all’autorità delle Garanzie nelle comunicazioni di rimodulare al rialzo le tariffe, così da tenere il passo dell’inflazione.

L’inflazione è in grande ascesa e gli operatori telefonici hanno iniziato a pensare a nuove strategie per le proprie tariffe.

In particolare WindTre avrebbe scritto all’autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per allinearsi sulle tariffe della telefonia e di Internet all’inflazione corrente.

Cosa ha chiesto WindTre all’Agcom? I pratica di adeguare a livello annuale le tariffe di tutti i servizi, seguendo Tim che vuole applicare prezzi indicizzati all’Iva a quegli operatori a cui gira le tecnologie e le infrastrutture di rete.

In Italia ci sono quattro operatori proprietari di rete: Tim, Vodafone, WindTre e in parte Iliad: gli altri sono detti virtuali proprio in quanto, non avendo infrastrutture, usano quelle dei quattro che ne detengono la proprietà.