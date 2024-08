Operazione ‘Continuum Bellum 2’ a Castellammare di Stabia e Gragnano, sequestrati armi e droga

### Napoli:

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Puglia, continuano senza sosta l’operazione straordinaria denominata ‘Continuum Bellum 2’. Questa operazione, concentrata nelle aree di Castellammare di Stabia e Gragnano, ha portato a numerose perquisizioni nelle ultime ore, culminando nel sequestro di armi e sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto principalmente nelle palazzine popolari di via Mandrio e nel rione Savorito di Castellammare. Durante le operazioni, sono stati rinvenuti una pistola con matricola abrasa e un ingente quantitativo di droga. Ulteriori accertamenti balistici saranno condotti per determinare se l’arma sequestrata sia stata utilizzata in reati precedenti.

Nel corso delle perquisizioni effettuate a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno setacciato accuratamente le aree delle palazzine popolari di via Mandrio. Durante l’ispezione, è stata rinvenuta una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore e 26 proiettili dello stesso calibro. L’arma era abilmente nascosta all’interno di un muro perimetrale di un locale adibito a cantina, rendendo difficile la sua individuazione senza un’ispezione accurata. La pistola e i proiettili sono stati immediatamente sequestrati e saranno sottoposti a verifiche balistiche per accertare un eventuale utilizzo in attività criminali, come rapine o sparatorie. Questo ritrovamento evidenzia la necessità di un controllo continuo e approfondito nelle aree ad alta densità abitativa, spesso teatro di attività illegali.

Nelle palazzine popolari del rione Savorito, sempre a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno effettuato ulteriori perquisizioni nelle aree comuni, concentrandosi in particolare sui locali adibiti a cantine in via traversa Don Bosco. Durante queste perquisizioni, sono stati scoperti significativi quantitativi di sostanze stupefacenti. In due tovaglioli di carta, nascosti in un angolo appartato, sono stati trovati oltre mezzo chilo di crack. Oltre a questo, i militari hanno rinvenuto 350 dosi della stessa sostanza confezionate in una busta sottovuoto. Proseguendo nelle ispezioni, sono stati scoperti 755 grammi di cocaina divisi in nove buste, e 335 grammi di marijuana. La quantità e la varietà delle sostanze sequestrate indicano un’ampia operazione di spaccio organizzata, capace di rifornire diverse zone della città e dei dintorni.

Oltre a crack, cocaina e marijuana, l’operazione ‘Continuum Bellum 2’ ha portato al sequestro di un grande quantitativo di hashish. Sono stati trovati 15 panetti della sostanza, oltre a due buste che contenevano ulteriori quantità di hashish, per un peso complessivo di un chilo e mezzo. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato diversi bilancini di precisione, utilizzati per pesare le dosi, e materiali vari per il confezionamento dello stupefacente, come buste e nastri adesivi. Questi ritrovamenti confermano la presenza di un’organizzazione ben strutturata e dedita al traffico di droga su larga scala. L’operazione continua a rappresentare un duro colpo per il narcotraffico nella regione, dimostrando l’efficacia dell’azione congiunta delle forze dell’ordine.

