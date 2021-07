Operazione ‘Gaggio’ in Ciociaria: di cosa si tratta

Via all’Operazione ‘Gaggio’ in Ciociaria: traffico internazionale di auto e 9 misure cautelari per reati di associazione per delinquere e traffico di vetture di provenienza illecita, riciclaggio, ricettazione, falso, e rivelazione di segreto d’ufficio.

Chiuse attività imprenditoriali a Frosinone, Roma e Lecce.

Le indagini, iniziate col sequestro di due auto rubate e contraffatte, hanno portato al sequestro di circa cinquanta veicoli e alla luce un’organizzazione criminale radicata a Frosinone dedita alla vendita dei veicoli all’estero e in Italia con falsi passaggi di proprietà intestati a società fittizie, al fine per evitare il tracciamento e per consentire la circolazione di veicoli illecita da gruppi criminali che realizzavano furti in abitazioni o esercizi commerciali o per agevolare la circolazione di latitanti. Le ramificazioni internazionali permettevano esportazioni in paesi come Germania e Ungheria.