Operazione Halloween: controlli sul territorio nella Capitale

Nuova straordinaria di controllo, chiamata “Halloween 2021”, messa in campo dai poliziotti municipali del Comando di Ciampino nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Presidiate per l’occasione le aree di via Mura dei Francesi e nello specifico via Lisbona, così come l’area Morena-Kennedy, dove l’importante dispositivo è stato posto a presidio del “cancello” di ingresso e uscita dal territorio all’incrocio tra viale Kennedy e via Pierluigi da Palestrina.

I primi due veicoli sottoposti a controllo hanno immediatamente consentito di accertare e sequestrare sostanza stupefacente a una coppia di giovanissimi, nonché sospendere la guida ad un operaio straniero trovato con un tasso alcolemico di circa 3 volte superiore al consentito.

Determinante, di nuovo, l’aiuto dei cani cinofili Daco e Savana, “arruolati” da poco nello specifico reparto del Comando, che hanno dato la possibilità alle agenti conduttrici cinofile di rinvenire e sequestrare, a più riprese, dosi per uso personale di diverse sostanze stupefacenti.

Durante l’attività operativa, coordinata direttamente dal Comandante Roberto Antonelli, gli equipaggi impiegati per il controllo su strada hanno sottoposto a specifica verifica diverse decine di autovetture.

Una specifica attività dinamica di controllo è stata svolta sull’intero territorio comunale. Le pattuglie di riferimento, nell’ambito di un piano generale di coordinamento comunicato e condiviso con le pattuglie della Tenenza dei Carabinieri di Ciampino, hanno svolto un presidio presso i locali dove erano in corso di svolgimento delle feste per la ricorrenza di Halloween (centro cittadino e zona viale Kennedy). Tale dispositivo condiviso ha consentito, anche con l’indispensabile ausilio dell’impianto di videosorveglianza, di acquisire elementi utili e determinanti per l’individuazione del proprietario di un veicolo che a seguito di un sinistro stradale ha causato ingenti danni a una proprietà privata per darsi successivamente alla fuga.

Per ultimo, ingente anche l’impegno degli strumenti elettronici di controllo che hanno permesso di accertare il passaggio sul territorio comunale di 119 veicoli con assicurazione non regolare e 384 passaggi oltre il limite di velocità consentito.