Operazione Maradona, il medico: “Abbiamo risolto il problema”

Diego Armando Maradona è stato operato nella notte per rimuovere un coagulo al cervello a seguito di una caduta.

L’operazione all’edema subdurale è andata bene, Maradona è in buone condizioni. Lo ha confermato Leopoldo Luque, medico dell’argentino: “Dopo un’ora e mezza di operazione, abbiamo risolto il problema di Diego”, ha annunciato Leopoldo Luque, il medico dell’argentino.

“Tutto è andato per il meglio – ha spiegato – Adesso resterà sotto osservazione, sarà controllato e vedremo domattina come sta. Quanto resterà? Dipende da come sarà il recupero. L’operazione è pur sempre un passo importante, ma l’edema ora non c’è più e quindi Maradona potrà riprendere al meglio”.