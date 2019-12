Operazione Ribery, il francese vola in Germania: i dettagli

“Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell’attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore”. Con questo comunicato nella giornata i ieri la Fiorentina ha annunciato l’operazione di Ribery.

Il francese è uscito dolorante nell’ultima giornata di campionato dopo un colpo subito al piede. Una botta che sembrava potesse essere superata con qualche giorno di riposo, ieri invece è arrivata la doccia fredda per i tifosi della Fiorentina e per i fantallenatori possessori di Ribery, che ora dovranno rinunciare al francese per un periodo più lungo del previsto.

Ribery, i dettagli dell’operazione

Con un nuovo comunicato la società viola ha svelato i dettagli dell’operazione a cui si sottoporrà Ribery, per cui i tempi di recupero sono inverti, ma è scontata un’assenza prolungata per rivederlo al top della condizione in campo.

“ACF Fiorentina comunica che nella giornata di oggi, Frank Ribery partirà alla volta della Germania dove, accompagnato dal Responsabile dello Staff Medico della Società il Dottor Luca Pengue e dal Fisioterapista Simone Michelassi, si recherà nella struttura ospedaliera di Murnau per essere sottoposto nella giornata di domani a intervento chirurgico alla caviglia destra da parte del Professor Johannes Gabel”, questo il comunicato con cui la società viola ha annunciato i dettagli dell’operazione del francese.