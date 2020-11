Operazioni anti-covid a Roma nel weekend: e si attende il nuovo DPCM

Operazioni anti-covid a Roma, tra chiusure e interventi anti assembramento nel weekend: in centinaia in strada dal centro al litorale, con pattuglie per far disperere folle in piazza di San Calisto a Trastevere, transenne, sanzioni per ragazzi sorpresi a bere presso i locali oltre la soglia delle 18. Chiusure nel Rione Monti e al Pigneto, ai Parioli, interventi Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano: 300 circa i controlli tra venerdì e sabato, e circa 20 le ventina le attività sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti Covid con decine di irregolarità rilevate per spostamenti oltre le ore 22 senza giustificato motivo.

Sanzioni a Roma, mentre si attende il nuovo DPCM

Sanzioni per ristoranti e clienti, Bloccati banchetti e ritrovi senza mascherine e distanziamenti. Il tutto, mentre a grandi passi si avvicina il Natale e il nuovo atteso DPCM: A rischio il cenone della vigilia, malgrado l’ipotesi di un’Italia “monocolore”, cioè un’unica zona gialla, sembra infatti confermato il divieto di spostamento tra le Regioni, con alcune deroghe, quali il ritorno a casa dei residenti per rivedere un parente malato o genitori anziani soli, con autocertificazione, oltre al coprifuoco alle 22 compreso vigilia e Santo Stefano, e messe natalizie anticipate in accordo con la Conferenza espiscopale.

A tavola solo conviventi con un tetto massimo di commensali che potrebbe rimanere quello attualmente fissato a sei persone.

Ipotesi di spostamento alle 21 per l’orario di chiusura dei negozi per allungare lo shopping natalizio, con ingressi contigentati; bar e ristoranti stop alle 18 e nessuna deroga anche nei giorni di festa.