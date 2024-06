Operazioni antincendio, o futuro polo della logistica? L’Avs Campidoglio: “Per il lago Bullicante Ex Snia ci batteremo contro la cantierizzazione”

“Quelle delle ultime ore sono operazioni antincendio o sono in atto preparativi per il polo della logistica? In questi giorni sono partite delle operazioni di rimozione del verde, e nello specifico la vegetazione all’interno del perimetro confinante con il Monumento Naturale, ottenuto il nullaosta da Roma Natura per ridurre il rischio legato agli incendi.

A parte i rischi ambientali per l’ecosistema del lago Bullicante, siamo certi che sia davvero così? Oppure queste operazioni sono un modo per accelerare il percorso di costruzione edilizia del polo della logistica? Ribadiamo la nostra posizione contraria all’ulteriore consumo di suolo e il nostro impegno affinché tutta l’area diventi monumento naturale anche attraverso una procedura di esproprio dell’area privata. Per questo continuiamo a sollecitare il dipartimento ambiente e l’ufficio del ciclo dei rifiuti a fare una stima dei costi della bonifica necessaria per espropriare l’area e annetterla al parco naturale.”

Così in una nota i consiglieri capitolini dell’Alleanza Verdi-Sinistra Alessandro Luparelli, Michela Cicculli, Nando Bonessio.

