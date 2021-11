Ordinanza anti-Covid: sul modello dello scorso anno, anche Roma si prepara ad affrontare le festività natalizie in sicurezza

Come riferiamo in un altro articolo, già oggi i sindaci di diverse città hanno firmato un’ordinanza che disciplinerà già da questo week-end, soprattutto nei centri storici, il sistema di prevenzione ai contagi, attraverso l’applicazione delle ormai note misure: raccomandando quindi il distanziamento e l’uso della mascherina anche all’aperto in presenza di assembramenti. Un ulteriore forma di ‘contenimento’, che precede l’entrata in vigore del ‘Super green pass’ che entrerà in vigore dal 6 dicembre, fino al 15 gennaio.

Restrizioni Roma: il Prefetto si è riunito con il Comitato provinciale per abbozzare un piano che sarà discusso domani in Questura

In serata è giunta notizia che nel pomeriggio, anche la Capitale si è immediatamente adeguata alle altre città del Nord.

Nel pomeriggio infatti avuto luogo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto da Matteo Piantedosi, prefetto di Roma, che domani mattina porrà quanto discusso oggi, nell’ambito del tavolo tecnico che avrà luogo in Questura.

Restrizioni Roma: la replica di un ‘modello’ sperimentato con successo già lo scorso anno

Del resto, aspettando il ‘Super green pass’, ’il modello Roma’, varato lo scorso anno per contenere gli assembramenti nell’area dello shopping nel corso delle festività natalizie, ha funzionato abbastanza bene, riuscendo a gestire l’infinito flusso di persone che, oltre le vie e le piazze centrali, hanno gremito anche locali e ristoranti.

Restrizioni Roma: anche la Protezione civile per disciplinare i flussi in centro. Metro Spagna e Flaminio: ‘chiusure a tempo’

Il dispositivo ‘abbozzato’ oggi, prevede anche l’apporto dei volontari della protezione civile i quali, al fianco degli agenti della polizia locale, si adopereranno per alleggerire e disciplinare la pressione dei flussi, attraverso una vera e propria ‘gestione della mobilità’, che varierà in base alla densità di persone, e regolata con delle transenne che verranno adeguatamente posizionate con le indicazioni relative al percorso da prendere. Allo stesso modo, sempre sul modello dello scorso anno, molto probabilmente le stazioni metro di Spagna e Flaminio, potranno essere chiuse ‘a tempo’, per decongestionare i flussi.

Restrizioni Roma: mascherine all’aperto nei luoghi più affollati in tutte le città della regione

Infine, come detto, oltre che con la prefettura di Roma, la Regione Lazio sta valutando anche i responsabili dell’ordine pubblico delle altre città laziali, di fare in modo che, soprattutto nei centri storici, in occasione di mercatini, od eventi affollati, le persone indossino – anche all’aperto – la mascherina. Manco a dirlo poi, onde evitare eventuali ‘segnali pubblici di dissenso’, verrà considerato uno stato di allerta molto alta. Dunque sono previsti controlli e turni ‘rinforzati’ sia da parte delle forze dell’ordine che della polizia locale, che dovranno anche monitorare il rispetto della normativa anti-Covid

Max