Ordine pubblico – “A Catania le forze di Polizia sono allo stremo”, denuncia l’europarlamentare catanese Dino Giarrusso

“Anche sul fronte sicurezza, Catania è allo stremo, come dimostrano le recenti aggressioni alla polizia nel quartiere San Berillo, e lo strutturale problema di criminalità organizzata che tiene sotto scacco la mia amata e bellissima città.

Il Ministro Piantedosi, che ha da poco presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza si è accorto che 70 neoassunti ispettori sono stati appena trasferiti altrove? La città avrebbe bisogno di più mezzi e risorse, mentre invece si fa l’opposto. È chiaro che questo andazzo non possa continuare e c’è una responsabilità precisa del governo e del Ministro, al quale chiedo più fatti concreti e meno passerelle. Catania merita altro, i cittadini meritano altro e gli agenti di polizia, cui va la mia piena solidarietà non possono continuare ad agire in queste condizioni“.

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare catanese Dino Giarrusso.

