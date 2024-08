“Non potrei essere più orgoglioso di essere il candidato vice presidente e aiuterò Kamala Harris il prossimo presidente degli Stati Uniti”.

Lo ha dichiarato Tim Walz a Filadelfia ringraziando la candidata per aver “riportato la gioia”. “Dal suo primo giorno come procuratrice distrettuale e poi generale della California, come senatrice e poi come vice presidente, Harris ha combattuto dalla parte del popolo americano”, ha detto ancora il governatore del Minnesota. “Ha affrontato truffatori, sgominato gang internazionali, si è opposta alle grandi aziende, non ha mai esitato ad intervenire per migliorare la vita delle persone”.

Aggiornamento ore 11.31

“Sappiamo di essere gli ‘underdog’ in questa corsa, ma abbiamo l’attimo dalla nostra parte e sappiamo chi abbiamo di fronte”. Lo ha detto Kamala Harris a Fialdelfia. “Questa non è una lotta solo contro Donald Trump ma per il nostro futuro”, ha aggiunto la candidata democratica Usa affiancata da Tim Walz. “Grazie al governatore Josh Shapiro vinceremo la Pennsylvania”. Walz “è stato l’insegnante che tutti sognano e che tutti gli studenti meritano”, ha detto Harris presentando il suo candidato vice presidente ribattezzandolo con il soprannome ‘coach’ per il suo passato da allenatore della squadra di football del liceo in cui insegnava geografia.

Aggiornamento ore 14.38

“E’ il vice presidente che gli Stati Uniti meritano”, ha sottolineato la candidata democratica. “Io e Walz abbiamo un messaggio per Donald Trump: non torneremo indietro sui diritti e sulle libertà”, ha detto la Harris ricordando che il governatore del Minnesota è stato il primo a firmare una legge per tutelare il diritto all’aborto dopo la sentenza della Corte suprema che lo ha abolito a livello nazionale.

Aggiornamento ore 17.41