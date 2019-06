Oriana Fallaci avrebbe compiuto 90 anni

Domani avrebbe compiuto 90 anni e sicuramente, come suo costume, nel corso delle varie interviste che – obtorto collo – avrebbe concesso per l’occasione, non si sarebbe risparmiata nel leggere e commentare questa caotica e tormentata fase politico-economica del nostro Paese.

Odiata od amata, Oriana Fallaci, nata a Firenze – per l’appunto il 29 giugno – nel 1929 (e scomparsa prematuramente il 15 settembre del 2006), è stata una delle rare donne intellettuali ad aver in qualche modo accompagnato negli anni l’evoluzione sociale dell’Italia, non risparmiandosi mai, sia nella critica che nella letteratura.

Una vita vissuta intensamente la sua, tra l’adolescenza partigiana (anche se poi criticò aspramente l’omicidio di Giovanni Gentile durante la Resistenza: “L’assassinio di Gentile fu una carognata ingiusta e vigliacca. Gentile non era fascista. Che gli antifascisti furono dei ‘cacasotto’ perché uccisero un grande e inerme filosofo mentre non ebbero il coraggio di sminare i ponti di Firenze che i tedeschi avevano minato”.), l’impegno politico e sociale in terra greca al fianco di Alexandros Panagulis, per il quale non si risparmiò in termini di amore e dolore. Nel corso della sua esistenza ha scritto in continuazione, reportage di guerra, interviste ai potenti della terra (basti penare che 12 dei suoi libri hanno preso posto in 20 milioni di scaffali nel mondo), e raccontato le donne con un’attenzione interiore e grande delicatezza. Negli ultimi della sua vita poi, con l’attacco alle torri gemelle del 2001, prese una durissima posizione nei confronti dell’Islam, a tratti quasi ‘maniacale’.

Una rara donna intellettuale, lucida e dura

E come spesso capita quando si vanno a rileggere i pensieri della grandi menti, la Fallaci, così come Pasolini, era stata quasi profetica rispetto agli scenari geo-politici poi delineatisi in questi anni.

Oriana Fallaci ne ebbe per tutti. Bacchettò severamente – già allora – i magistrati denunciando “lo strapotere dei magistrati ha raggiunto vette inaccettabili. Impuniti ed impunibili, sono i magistrati che oggi comandano. Manipolando la Legge con interpretazioni di parte cioè dettate dalla loro militanza politica e dalle loro antipatie personali, approfittandosi della loro immeritata autorità e quindi comportandosi da padroni”.

Poi toccò alla in seguito alla Sinistra Italiana, a suo dire rea di possedere lo “strapotere della magistratura”, della quale “se ne serve senza pudore”. Una situazione che lei osservava delinearsi anche in America, dove “oggi il rischio della dittatura non viene dal potere esecutivo: viene dal potere giudiziario”.

Quindi i sindacati italiani, che riteneva “un feudo personale di Karl Marx”.

La Fallaci, scioccata dall’attacco alle Torri

Tuttavia, come dicevamo, in funzione degli ultimi due libri scritti (La rabbia e l’orgoglio e La forza della ragione), nel suo mirino persisteva l’Islam, contro il quale si battè con tutte le sue forze. Passò alla storia il suo gesto di sfida nei confronti di Arafat (presidente dell’Olp), che ‘oltraggiò’ togliendosi il velo dalla testa nel corso dell’intervista. Ma con gli anni la sua ‘rabbia’ si intensificò. Come quando, ad esempio, venne a conoscenza dell’imminente costruzione di una moschea a Colle Val d’Elsa, la Fallaci dichiarò: “Se sarò ancora viva andrò dai miei amici di Carrara, la città dei marmi. Lì sono tutti anarchici; con loro prendo gli esplosivi e lo faccio saltare per aria. Non voglio vedere un minareto di 24 metri nel paesaggio di Giotto, quando io nei loro paesi non posso neppure indossare una croce o portare una Bibbia. Quindi, lo faccio saltare per aria!”. Dichiarazioni che scatenarono ovviamente il finimondo, trascinando nella diatriba le opposte fazioni politiche.

L’ultima Oriana, contro tutto e tutti

Contro tutto e tutti, disse di aver marinato le politiche del 2006 “né in Italia, né per posta da New York”, in quanto Berlusconi e Prodi erano “due fottuti idioti. Perché la gente si umilia votando? Io non ho votato. No! Perché ho una dignità. Se a un certo punto mi fossi turata il naso e avessi votato per uno di loro mi sarei sputata in faccia”.

Ma ne ebbe a dire anche all’indirizzo di quella che definiva “lobby gay” dove, “… come i musulmani vorrebbero che tutti diventassimo musulmani, loro vorrebbero che tutti diventassimo omosessuali”, ma intendiamoci: ha sempre ripetuto che l’omosessualità non la turbava minimamente, e sia Pasolini che Zeffireli erano tra i suoi migliori amici.

Negli ultimi anni della sua vita, abbandonato l’anticlericalismo, si avvicinò alla Chiesa cattolica, facendo amicizia e scambiandosi opinioni con Rino Fisichella ed il futuro Papa Benedetto XVI, allora ancora cardinale Ratzinger. Questo non bastò però a convincerla a convertirsi: fino all’ultimo istante della sua vita preferì mantenere la sua posizione di convinta “atea-cristiana“.

Oriana Fallaci e le prestigiose onorificenze

Nel corso della sua intensa attività letteraria, la giornalista-scrittrice ha ricevuto decine di titoli, premi ed onorificenze, Tra queste ricordiamo:

il Premiolino nel 1961, il Premio Bancarella nel 1970, il premio Annie Taylor per il coraggio del Center for the Study of Popular Culture nel 2005, l’Ambrogino d’Oro nel 2005, il più prestigioso riconoscimento conferito dalla città di Milano.

L’evento più importante del 2005, è stato indubbiamente quello con il quale l’allora Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, la insignì della Medaglia d’Oro quale ‘benemerita della cultura’. Purtroppo a causa delle sue già critiche condizioni di salute, la scrittrice non pote presenziare, ma scrisse: “La medaglia d’oro mi commuove perché gratifica la mia fatica di scrittrice e di giornalista, il mio impegno a difesa della nostra cultura, il mio amore per il mio Paese e per la Libertà. Le attuali e ormai note ragioni di salute mi impediscono di viaggiare e ritirare direttamente un omaggio che per me, donna poco abituata alle medaglie e poco incline ai trofei, ha un intenso significato etico e morale“.

Nel 2006 Medaglia d’Oro dalla Regione Toscana, in quanto “la Fallaci è una delle bandiere della cultura toscana nel mondo”. Infine, nel 2010, il Premio America alla memoria da parte della Fondazione Italia Usa.

I libri pubblicati in vita dalla Fallaci

I sette peccati di Hollywood, Milano, Collana Il Cammeo, Longanesi, I ed. luglio 1958; Il sesso inutile. Viaggio intorno alla donna, Milano, Rizzoli, 1961; Penelope alla guerra, Milano, Rizzoli, 1962; Gli antipatici, Milano, Rizzoli, 1963; Se il sole muore, Milano, Rizzoli, 1965, Niente e così sia, Milano, Rizzoli, 1969; Quel giorno sulla Luna, Milano, Rizzoli, 1970; Intervista con la storia, Milano, Rizzoli, 1974; Lettera a un bambino mai nato, Milano, Rizzoli, 1975; Un uomo, Milano, Rizzoli, 1979; Insciallah, Milano, Rizzoli, 1990; La rabbia e l’orgoglio, Milano, Rizzoli, 2001; La forza della ragione, Milano, Rizzoli, 2004; Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci, Milano, Corriere della Sera, 2004; Oriana Fallaci intervista sé stessa – L’Apocalisse, New York, Rizzoli international, 2004; Esce in libreria Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci con un nuovo titolo, varie aggiunte (la Fallaci narra il suo incontro con Bin Laden) e un nuovo capitolo (L’Apocalisse). È l’ultimo libro pubblicato prima della morte.

I libri pubblicati postumi di Oriana Fallaci

Oriana Fallaci. Intervista con la Storia. Immagini e parole di una vita, a cura di Alessandro Cannavò e A. Nicosia, Rizzoli, Milano, 2007; Un cappello pieno di ciliege, Collana I Libri di Oriana Fallaci, Rizzoli, Milano, 2008; Intervista con il Potere, Rizzoli, Milano, 2009; Saigon e così sia, Milano, Rizzoli, 2010; Intervista con il mito, Milano, Rizzoli, 2010; Il mio cuore è più stanco della mia voce, Collana Opere di Oriana Fallaci, Milano, Rizzoli, 2013; Viaggio in America, Collana Saggi italiani, Milano, Rizzoli, 2014; Oriana Fallaci. In parole e immagini, a cura di Edoardo Perazzi, Collana Saggi italiani, Rizzoli, Milano, 2014; Le radici dell’odio. La mia verità sull’Islam, Prefazione di Lucia Annunziata, Collana Saggi italiani, Milano, Rizzoli, 2015; Pasolini. Un uomo scomodo, Introduzione di Alessandro Cannavò, Milano, Rizzoli, 2015; Solo io posso scrivere la mia storia. Autoritratto di una donna scomoda, Collana Saggi, Milano, Rizzoli, 2016; L’Italia della Dolce Vita, Collana Saggi italiani, Milano, Rizzoli, 2017; 1968. Dal Vietnam al Messico. Diario di un anno cruciale, Collana Saggi italiani, Milano, Rizzoli, 2017; La vita è una guerra ripetuta ogni giorno, Collana Saggi italiani, Milano, Rizzoli, 2018; La luna di Oriana, Collana Saggi italiani, Milano, Rizzoli, 2018; La mia Toscana, Collana Varia illustrati, Rizzoli, Milano.

