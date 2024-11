Oriental World, il fascino della Cina arriva a Cinecittà World

Gli amanti della tradizione e della cultura cinese possono esultare: a Roma arriva l’Oriental World, l’evento speciale che dal 23 novembre al 6 gennaio trasforma Cinecittà World in un’esplosione di colori e luci. Il Parco divertimenti dedicato al cinema e alla TV ospita un festival di luminarie cinesi che invita i visitatori a immergersi in un viaggio straordinario alla scoperta della cultura e delle leggende orientali.

Oriental World, il fascino della Cina a Roma

Il cuore pulsante di questa esperienza è un percorso luminoso di oltre 1 chilometro, costellato da più di 220 installazioni artistiche create a mano da maestri artigiani. Con strutture alte fino a 8 metri, l’itinerario si snoda attraverso due mondi suggestivi: Il Palazzo del Dragone, un regno subacqueo popolato da figure mitologiche come il Re dei Mari e i suoi fedeli alleati, e Oriental Wonderland, dove la mitologia cinese si anima con creature fantastiche come la Fenice e un Dragone Cinese lungo oltre 30 metri.

Non solo spettacolo visivo: Oriental World offre anche un’autentica esperienza gastronomica con l’Oriental Food, un’area dedicata allo street food cinese. Tra lanterne scintillanti e installazioni artistiche, i visitatori potranno assaporare piatti tipici della tradizione orientale, aggiungendo un tocco di gusto all’atmosfera incantata del Parco.

L’evento speciale – che chiuderà il 6 gennaio con la Festa della Befana – si inserisce nel Natale delle Meraviglie di Cinecittà World, dove le luci e le leggende della Cina si fondono con le magiche atmosfere del Polo Nord. Attrazioni tematiche, mercatini natalizi e la Casa di Babbo Natale rendono il Parco un luogo perfetto per grandi e piccoli. Inoltre, il 31 dicembre Cinecittà World ospiterà la festa di Capodanno più grande d’Italia, con spettacoli, concerti, fuochi d’artificio e intrattenimento fino all’alba.

Stefano Cigarini, Amministratore Delegato, ha dichiarato: “Oriental World aggiunge un nuovo ‘mondo’ a quelli già esistenti a Cinecittà World: tra le 7 aree a tema del parco ed i nostri altri 2 parchi – Roma World e Aqua World-, per Natale prende vita una nuova esperienza immersiva che farà viaggiare gli ospiti nell’estremo Oriente senza allontanarsi da Roma”.

Inoltre, con l’arrivo delle festività, Cinecittà World si veste di magia e diventa un incantevole Villaggio di Natale. Luci scintillanti, decorazioni e dolci tradizionali accolgono i visitatori in un’atmosfera da sogno.

I mercatini natalizi si snodano lungo la Christmas Street, allestita come una New York anni ’20 con addobbi, ghirlande e luci che incantano grandi e piccoli. Babbo Natale attende nella sua casa per accogliere i bambini, aiutati dagli elfi, a spedire le loro letterine direttamente dal cuore del parco.