Orlando: “Allo studio tutele per lavoratori digitali”

(Adnkronos) – “Intervenire tempestivamente sull’introduzione di norme a tutela lavoratori digitali. Il nostro governo sta sviluppando a livello europeo un’iniziativa per la definizione di regole più giuste per i lavoratori digitali e per fare in modo che l’Italia sia espressione di una avanguardia nel riconoscimento delle tutele e dei diritti per questi lavoratori”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo al Senato al convegno ‘Salute e sicurezza dei lavoratori in un mondo del lavoro in continua evoluzione’. “Impegno che oggi posso condividere con l’operato di questa commissione” ha aggiunto riferendosi al testo del ddl presentato da Gianclaudio Bressa e il suo ddl che è “attualmente all’attenzione del Dagl e che collima con questa proposta sotto molteplici aspetti”.

“In linea con le istanze affrontate dalla Commissione europea abbiamo introdotto un obbligo di estensione delle comunicazioni obbligatorie per le piattaforme digitali – sottolinea – che ci permetterà di avere un quadro preciso delle rilevanza del fenomeno nel nostro paese, allo stesso tempo nella proposta di recepimento della direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti abbiamo previsto l’obbligo informativo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro e committenti che utilizzano sistemi automatizzati al fine di valutarne l’impatto sulle condizioni di lavoro e tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro”.

Per Orlando dunque c’è “la necessità di adeguare il sistema normativo alle modalità organizzative dettate dalle nuove tecnologie: è una realtà di cui dobbiamo prendere atto e su cui è necessario intervenire tempestivamente”.