Oroscopo 1 aprile: le previsioni di domani

Si apre davanti a noi aprile, e tutti noi abbiamo la speranza di gettarci presto alle spalle un mese tanto difficile. Come inizierà questo mese secondo le stelle? Vediamo se possiamo anticipare qualcosa con i pronostici di domani.



Di seguito, segno per segno, l’oroscopo di domani, 1 aprile 2020, e le differenze rispetto alle previsioni di oggi.

Oroscopo 1 aprile: Ariete

Se non riesci a trovare un modo per gestire un’attività importante da solo, devi chiedere assistenza. Amici e colleghi faranno qualsiasi cosa per te oggi se glielo chiedi educatamente, ma non solleveranno un dito per aiutarti se non parlerai.

Oroscopo 1 aprile: Toro

Questo è davvero un buon momento per impressionare i datori di lavoro e altre persone importanti. Troverai così facile comunicare le tue idee che anche coloro che sono lenti nell’accoglienza lo capiranno immediatamente. Assicurati di ottenere i premi e gli applausi.

Oroscopo 1 aprile: Gemelli

Non ha senso cercare di nascondere la verità ai partner e ai propri cari perché ti conoscono troppo bene e possono dire quando stai cercando di far passare la lana sugli occhi. Ammetti quello che hai fatto e chiedi il loro perdono. Lo capirai, ovviamente.

Oroscopo 1 aprile: Cancro

Il tuo atteggiamento nei confronti di un progetto a cui ti stai impegnando sta cominciando a cambiare e può accadere che inizi a cercare modi per uscirne. Si può fare, ma a quale costo? Non si tratta solo di soldi, ma anche della tua reputazione.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 1 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 aprile: Leone

Devi far sapere a tutti cosa stai pianificando oggi. Se provi a tenere nascosto qualcosa, gli altri lo scopriranno sicuramente e la loro fiducia in te diminuirà. Molte persone apprezzano l’onestà, quindi sii aperto su ciò che stai facendo.

Oroscopo 1 aprile: Vergine

Devi far sapere ad alcune persone che non hai intenzione di fare ciò che ti chiedono, non solo perché non sei d’accordo, ma perché la situazione è chiaramente impostata per essere redditizia per loro. Non lasciare che sia a tue spese.

Oroscopo 1 aprile: Bilancia

Prima inizi a fare cambiamenti, meglio è, e il collegamento Marte-Saturno dovrebbe darti il ​​tocco di spietatezza di cui ti sei mancato di recente. Tutto ciò che non contribuisce a ciò che stai cercando di fare deve essere spazzato via e questo vale anche per le persone.

Oroscopo 1 aprile: Scorpione

Devi prepararti per una sorta di resa dei conti sul fronte interno. Devi anche promettere a te stesso che manterrai il controllo delle tue emozioni in ogni momento. Una testa fresca e un cuore calmo sono essenziali.

Oroscopo 1 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 aprile: Sagittario

Non ti sarà difficile convincere gli altri a fare quello che vuoi che facciano oggi, ma cerca di non essere troppo aggressivo al riguardo. La persuasione funziona sempre meglio della coercizione, quindi spiega i vantaggi del perché dovrebbero aiutarti. Riceveranno il messaggio.

Oroscopo 1 aprile: Capricorno

Assicurati di sapere quali sono i fatti prima di essere coinvolto in affari di qualsiasi tipo. Se qualcuno suggerisce qualcosa che dicono ti farà guadagnare soldi, ma non riesco a trovare le cifre per supportare la sua richiesta, quindi non perdere. Non vale la pena rischiare.

Oroscopo 1 aprile: Acquario

Non ci possono essere più scuse per rimandare qualcosa che sai che deve essere fatto. Il collegamento Marte-Saturno nel tuo segno richiede che tu riesca a mettere insieme il tuo atto e vederlo fino alla fine. Nessuno può farlo per te, quindi vai avanti!

Oroscopo 1 aprile: Pesci

Non devi permettere che vaghe preoccupazioni e paure ti trattengano in alcun modo. Se provi qualcosa e va storto, almeno ci avrai provato. Se non ci provi nemmeno potresti non perdonarti mai e neanche i tuoi partner ti perdoneranno.

Aggiornamento ore 10.00