Oroscopo 1 aprile: le previsioni di oggi

Ecco finalmente aprile, con la sua prima giornata tradizionalmente dedicata agli scherzi. Speriamo che le stelle non vogliano giocarci qualche brutto tiro: possiamo saperlo con i pronostici di oggi.



Di seguito, andiamo a leggere l’oroscopo di oggi, 1 aprile 2020, e le differenze in base alle previsioni di ieri.

Oroscopo 1 aprile: Ariete

A volte, sei dietro i tuoi amici e colleghi. e a volte sei in vantaggio. Entrambe le vie hanno benefici e deficit. Alla fine, non è la tua posizione in gara, ma ciò che ne fai che conta.

Oroscopo 1 aprile: Toro

Dare ai tuoi cari il meglio di te sarà molto più facile quando non ti sentirai provato. Solo perché scegli di servire gli altri non ti rende loro servitore. Assicurarsi che i ruoli siano bilanciati.

Oroscopo 1 aprile: Gemelli

Ben fatto è meglio che ben detto, tranne in un caso come oggi, quando ti verrà presentata la possibilità che non hai voglia di farlo. Quindi ben detto è meglio, e la cosa da dire bene è “no”.

Oroscopo 1 aprile: Cancro

Una goccia di sentimentalità può infondere il momento con sentimento. Troppo è come troppo miele nel tè. Diventa così eccessivamente dolce che gli altri sapori diventano indistinguibili.

Oroscopo 1 aprile: Leone

Il metodo pratico è il modo più rapido per imparare. Per quanto riguarda il lavoro interessante di oggi, non vorresti farlo sempre, ma avere questa esperienza arricchisce la tua prospettiva.

Oroscopo 1 aprile: Vergine

Ci sono leggende di persone che vivono per avere centinaia di anni. La loro verità è dubbia, eppure alcune pratiche ti fanno sentire come se stessi diventando più giovane.

Oroscopo 1 aprile: Bilancia

L’impressione che ottieni quando incontri qualcuno di nuovo sarà come un disegno in un libro da colorare. Compilerai i colori con le visite successive, ma rimarrà il programma iniziale.

Oroscopo 1 aprile: Scorpione

Non preoccuparti di rendere qualcuno come te, convincere gli scettici o piacere al pubblico. Quando fai ciò che ti interessa fare, una squadra emergerà in modo abbastanza naturale per supportarti.

Oroscopo 1 aprile: Sagittario

Non tutte le idee che hai meritano di essere seguite, ma quelle buone torneranno alla mente. Alcuni di loro hanno persistito per anni e proprio ora stai dando loro il dovuto.

Oroscopo 1 aprile: Capricorno

Gli stati d’animo sono espressi in espressioni facciali e caratteri, linguaggio del corpo e illuminazione, musica e tempo. Chiudi gli occhi e cerca di vedere l’umore dentro di te. Non lasciare che il suo messaggio venga smorzato dal mondo esterno.

Oroscopo 1 aprile: Acquario

Gran parte di chi sei stato, è forgiato da altri quando eri troppo piccolo per prendere le tue decisioni. Ora che sei in grado di controllare alcune delle tue circostanze, stai forgiando il tuo personaggio per scelta.

Oroscopo 1 aprile: Pesci

Poiché il rimpianto non ha mai fatto avanzare le cose, userete ciò che avete imparato per fare nuove scelte. Un eccellente Pesci avrà il tipo di risultato rapido su cui puoi immediatamente costruire.

