Oroscopo 1 dicembre 2020: i pronostici di domani

Insieme ancora una volta per disquisire di astrologia, considerando quello che potrà cambiare a breve. Vediamo le novità con il nuovo oroscopo di domani.

Ecco i pronostici di domani, 1 dicembre 2020, con le variazioni fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 1 dicembre: Ariete

Vai spesso dove gli angeli temono di camminare, ma controlla se le persone sono davvero angosciate come pensi.

Oroscopo 1 dicembre: Toro

Ti stai allacciando cercando di far funzionare una situazione e sei vicino a interrompere la circolazione tutti insieme. È ora che ti rilassi.

Oroscopo 1 dicembre: Gemelli

Imbattersi in un biglietto smarrito o in una lettera non aperta ti fornisce le prove di cui hai bisogno. Potrebbe persino rimetterti in corsa.

Oroscopo 1 dicembre: Cancro

Non lasciare che le ansie scappino con te. Sei in pericolo di saltare fuori dalla padella alla brace. Aspetta il tuo tempo.

Oroscopo 1 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 dicembre: Leone

Tieni per te queste idee brillanti perché un collega sta cercando la prossima grande novità e non ci penserà due volte prima di sottrarti alla tua proprietà intellettuale.

Oroscopo 1 dicembre: Vergine

Prendi tutto con un pizzico di sale. Anche fonti altamente affidabili potrebbero essere male informate.

Oroscopo 1 dicembre: Bilancia

Assicurati di rivedere la formulazione di un accordo prima di firmare. Alcune condizioni sono state lanciate all’ultimo minuto e potrebbero essere una novità per te.

Oroscopo 1 dicembre: Scorpione

Potresti non essere alla ricerca di un mentore, ma potresti sicuramente usarne uno ora. Lavora con lui o lei per ottenere risultati duraturi.

Oroscopo 1 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 dicembre: Sagittario

Devi accovacciarti e rimetterti a fuoco perché sei dappertutto. Redigere una lista di cose da fare e un compito formidabile diventa infinitamente gestibile.

Oroscopo 1 dicembre: Capricorno

Ti si addossa la colpa a causa di un malinteso. Ma non cercare di spiegare la tua versione della storia prima del 15 gennaio. Questo è quando il tuo nome verrà cancellato.

Oroscopo 1 dicembre: Acquario

Sarai sorpreso di sentire un suocero o un fratello estraniato. Questa persona ha bisogno di te e tu non puoi dire di no. È anche il momento di seppellire l’ascia di guerra.

Oroscopo 1 dicembre: Pesci

Le persone che entrano nella tua vita ora sono qui con il preciso scopo di aiutarti a passare al livello successivo. Segui la loro direzione.

