Oroscopo 1 febbraio 2021: i pronostici di oggi

Eccoci qui, ad indagare nuovamente le stelle per comprendere che aria tira per il nostro segno zodiacale, con il nuovo oroscopo di oggi.

Vediamo i pronostici di oggi, 1 febbraio 2021, e poi un occhi alle ultime previsioni.

Oroscopo 1 febbraio: Ariete

Non devi prendere una decisione tutto o niente da solo. Hai una grande cerchia di amici a cui rivolgerti per supporto e intuizione.

Non ti sei mai considerato un esperto, ma gli altri sì. A volte non ti rendi conto della ricchezza della tua esperienza finché non ti viene chiesto di estrarla.

Oroscopo 1 febbraio: Gemelli

Speravi che un giudizio risolvesse le cose, ma è inconcludente. Incontra l’altra parte. Potresti essere in grado di risolvere questo problema da solo.

Oroscopo 1 febbraio: Cancro

Un amico che ha già chiesto molto ora chiede di più. È tanto a tuo vantaggio quanto a lui / lei.

Oroscopo 1 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 febbraio: Leone

È difficile perdonare quando pensi a come hai sbagliato, ma strappa il segnapunti o non andrai mai avanti.

Oroscopo 1 febbraio: Vergine

Devi seguire la tua coscienza in una dura chiamata di giudizio. Aiuta a ricordare che anche gli altri stanno seguendo la loro coscienza.

Oroscopo 1 febbraio: Bilancia

Non c’è niente di sbagliato nel vedere entrambi i lati di una questione finché non dici nulla. Riaccenderesti solo una controversia che è meglio lasciare intatta.

Oroscopo 1 febbraio: Scorpione

Sii sensibile all’ego ferito delle persone. Desiderano la tua approvazione più di quanto tu sappia.

Oroscopo 1 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 febbraio: Sagittario

Non è passato molto tempo da quando hai chiesto una seconda possibilità e l’hai ottenuta. Ora devi fare lo stesso.

Oroscopo 1 febbraio: Capricorno

Il senso di colpa ha modi divertenti per diventare aggressivi, come quando un amico cerca di farti sentire in colpa per averlo fatto sentire in colpa.

Oroscopo 1 febbraio: Acquario

Quello che stai facendo è giusto, quindi perché il supporto non è disponibile? Le persone si sono arrangiate con ciò che è sbagliato per così tanto tempo che è difficile per loro fidarsi della differenza. Dai loro il tempo di indovinare.

Oroscopo 1 febbraio: Pesci

L’unica cosa che ti ostacola e un obiettivo a lungo amato è la tua tendenza a procrastinare. Segui le cose fino al completamento. Non te ne pentirai.

