Oroscopo 1 gennaio 2021: i pronostici di domani

Ancora una volta insieme, per riflettere sulle prospettive del primo dell’anno con il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 1 gennaio 2021, con tutte le novità rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 1 gennaio: Ariete

Gli ostacoli attuali offrono la possibilità di sistemare le cose la seconda volta. Non lasciartela sfuggire!

Oroscopo 1 gennaio: Toro

Non ti piace fare cambiamenti nella vita, ma puoi vedere come saranno necessari. Pianifica in anticipo in modo da essere pronto quando sarà il momento.

Oroscopo 1 gennaio: Gemelli

Potresti aver investito più nella tua linea di pensiero di quanto pensi. Dai una buona occhiata a questo punto cieco. Si sta intromettendo.

Oroscopo 1 gennaio: Cancro

Il cielo fa emergere tendenze maschiliste. Affermativo è positivo, ma aggressivo invita gli altri a respingere. Vuoi evitarlo.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 1 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 gennaio: Leone

Le tue orecchie ronzano perché il tuo nome sarà sulla bocca di tutti. Per fortuna quello che dicono va bene. Ultimamente c’è stata troppa cattiva stampa.

Oroscopo 1 gennaio: Vergine

È vero che alcune persone potrebbero fare di più, ma sottolineare le carenze le mette solo sulla difensiva. Pensa come un allenatore e mostra loro come possono migliorare le loro prestazioni.

Oroscopo 1 gennaio: Bilancia

Perché il partner decide di fare sul serio in un momento in cui sei così impegnato che riesci a malapena a vedere bene? Evidentemente il tempo, la marea e l’amore non aspettano nessuno.

Oroscopo 1 gennaio: Scorpione

Il motivo per cui le cose non stanno andando bene è perché è un nuovo gioco, ma stai giocando secondo le vecchie regole. Fai un rapido recupero.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 1 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 gennaio: Sagittario

Le fortune aumentano, ma leggi le scritte in piccolo. Potresti aggiungere alla borsa di qualcun altro piuttosto che alla tua.

Oroscopo 1 gennaio: Capricorno

Se non stai raggiungendo l’obiettivo desiderato, allora è una questione di metodo, non di motivazione. Sii avventuroso ed esplora un approccio diverso.

Oroscopo 1 gennaio: Acquario

Vale la pena considerare qualsiasi critica che colpisca un nervo scoperto. L’energia spesa per razionalizzare è meglio servita per l’auto-miglioramento.

Oroscopo 1 gennaio: Pesci

Tutti si comportano come se un cambiamento nel piano di gioco non fosse un grosso problema, ma tieniti attento. Potresti essere quello che rischia di perdere.

Aggiornamento ore 9.00