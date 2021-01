Oroscopo 1 gennaio 2021: i pronostici di oggi

Buon primo dell’anno a tutti voi! Non possiamo non iniziare con il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 1 gennaio 2021, con le variazioni fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 1 gennaio: Ariete

Hai dubbi su come procedere. Vai forte o opti per l’approccio morbido? Sii versatile e prova un po ‘di ciascuno.

Sei sotto pressione per ottenere uno sforzo e andare. Personalmente senti che ci vuole più tempo, ma le persone non aspetteranno per sempre. Devi agire adesso.

Oroscopo 1 gennaio: Gemelli

Finalmente senti le parole che desideravi sentire. Ed è anche una buona cosa perché è passato un po ‘di tempo dall’ultima volta che hai dovuto lavorare così duramente per convincere qualcuno a impegnarsi.

Oroscopo 1 gennaio: Cancro

Solo perché stai scavalcando la recinzione per inseguire pascoli più verdi, non significa che non puoi fermarti un momento.

Aggiornamento 6.00

Oroscopo 1 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 gennaio: Leone

Non è facile fidarsi delle decisioni che prendi quando non sei chiaro su dove stai andando. Grazie al cielo sei un Leone e in fondo sai che hai ragione.

Oroscopo 1 gennaio: Vergine

Tutto è negoziabile, anche le figure presumibilmente scolpite nella pietra. Se qualcuno può spremere l’acqua da esso, sei tu.

Oroscopo 1 gennaio: Bilancia

Quello che sembra vacillare cronico è che in realtà lasci che l’altra parte parli. Perché dare via la tua mano quando mostrano la loro così liberamente?

Oroscopo 1 gennaio: Scorpione

Quel doppio linguaggio di cui accusi qualcun altro potrebbe effettivamente provenire da te. Assicurati di non proiettare i tuoi sentimenti di ambivalenza.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 1 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 gennaio: Sagittario

Farai progressi più velocemente e raddoppierai la tua opinione anteponendo gli interessi reciproci a quelli personali oggi.

Oroscopo 1 gennaio: Capricorno

Siete tutti in “unire le forze”, ma non prima che qualcun altro arrivi prima con la sua parte del patto.

Oroscopo 1 gennaio: Acquario

Ti piacerebbe dare una possibilità alla pace, ma dipende dall’altra parte che garantisce determinate condizioni.

Oroscopo 1 gennaio: Pesci

Non ti piace causare dolore a nessuno, ma devi seguire il tuo cuore e avere fiducia che tutto si risolverà da solo. I tuoi giorni di deferimento agli altri sono finiti.

