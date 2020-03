Oroscopo 1 marzo 2020: le previsioni di domenica

Buona domenica e buon inizio di Marzo: anche oggi, possiamo indagare l’andamento dei protagonisti del cielo con l’oroscopo del 1 marzo 2020. Con un nuovo mese che inizia tante cose possono cambiare: meglio affidarsi alla lettura dei movimenti astrali per provare a trarne dei buoni consigli.

Studiamo insieme quindi le proiezioni di oggi, 1 marzo 2020, e cosa cambia rispetto ai pronostici di ieri.

Oroscopo 1 marzo: Ariete

Ora che tu e le persone coinvolte discutete francamente delle questioni, state imparando molto. In effetti, gran parte di ciò che sta venendo alla luce spiega la fonte di tali problemi e, ancora meglio, ti dà la gradita opportunità di parlarne e risolverne alcuni.

Oroscopo 1 marzo: Toro

A metà gennaio, il tuo pianeta dominante Venere si è mosso per accentuare da vicino quelli a cui sei legato, dalla famiglia e dai tuoi cari ad amici, vicini e persino colleghi. Mentre alcuni incontri sono stati piacevoli, altri hanno chiarito che alcune questioni richiedono attenzione.

Oroscopo 1 marzo: Gemelli

Per quanto ti piaccia esplorare nuove idee e incontrare persone interessanti, c’è un punto in cui devono essere prese le decisioni. E quel momento è adesso. In effetti, è tempo di impegnarsi nei piani, ma anche di agire rapidamente.

Oroscopo 1 marzo: Cancro

Ormai ti sei probabilmente reso conto che è improbabile che anche i piani meno complicati o meglio elaborati procedano come previsto. Mentre, ovviamente, questo è fastidioso, è anche appropriato per un periodo durante il quale anche le disposizioni più semplici passeranno attraverso diverse versioni, ognuna delle quali porta a intuizioni e progressi tempestivi.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 1 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 marzo: Leone

Di solito, sei un esperto nell’affrontare situazioni anche molto difficili, spesso prima che gli altri le notino. Tuttavia, alcune questioni sono più complesse di quanto pensiate, il che significa che è meglio adottare un ritmo più lento e ricontrollare i piani attuali e quelli per il futuro stanno andando nella giusta direzione.

Oroscopo 1 marzo: Vergine

Alcuni individui basano sempre le decisioni sul passato, nonostante il fatto che le circostanze reali in questione siano cambiate. Tuttavia, avrai preso la decisione di ottenere i fatti. Discutere queste è una cosa. Fare in modo che gli altri li prendano sul serio è un’altra cosa, come stai per scoprire.

Oroscopo 1 marzo: Bilancia

Diffidare di alcune persone che sembrano desiderose di discutere, ma che, una volta avviate queste discussioni, adottano un approccio provocatorio. Questo dipende tanto dalla loro natura argomentativa quanto dall’effettiva questione. La soluzione è in primo luogo, riconoscere questo come parte del loro carattere e, in secondo luogo, evitare tali argomenti.

Oroscopo 1 marzo: Scorpione

Recentemente sei stato coinvolto in discussioni che, ripensandoci, le consideravi discutibili se non rischiose. Eppure ora, mentre altri reagiscono, sia con consigli che, in alcuni casi, con un supporto inaspettato, inizi a capire quanto fossero saggi.

Oroscopo 1 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 marzo: Sagittario

Poche cose ti infastidiscono più dei piani che dipendono dall’approvazione di altri. Eppure, queste discussioni non sono solo cruciali, saranno estremamente istruttive. Sappi che, invece di correre contro di loro, puoi imparare.

Oroscopo 1 marzo: Capricorno

Per quanto sia allettante provare a ragionare con determinate persone che sono difficili, complicherai solo le cose. Il problema è che sono molto più interessati ad attirare l’attenzione su qualsiasi obiettivo particolare. Indietreggia e lasciali ai loro drammi. Lasciati coinvolgere e presto vorrai non averlo fatto.

Oroscopo 1 marzo: Acquario

Stai ancora pensando a determinati cambiamenti, idee o iniziative completamente nuove. Per ora, concentrati sull’esplorazione. Più impari, meno è probabile che permetti ai dubbi di sopraffarti.

Oroscopo 1 marzo: Pesci

Se stai ancora cercando di capire la fonte e, in effetti, le ragioni dietro i recenti scontri con altri, non è una sorpresa. Mentre sono stati innescati dai loro alti e bassi emotivi, potresti essere stato attratto dai loro drammi. Questi non hanno nulla a che fare con te.

Aggiornamento ore 10.00