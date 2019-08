Oroscopo 10 agosto 2019: segno per segno, la giornata

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 10 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 9 agosto 2019.

Oroscopo 10 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 10 agosto: Ariete

Pensa a lungo prima di iniziare qualcosa di nuovo oggi o nel fine settimana. E se decidi di andare avanti, assicurati di pianificare in anticipo. Più tempo dedichi alla preparazione, meno tempo dovrai dedicare alla correzione degli errori.

Oroscopo 10 agosto: Toro

Sicuramente lavora sodo e gioca duro oggi, ma non spingerti a un livello così ridicolo da rischiare di danneggiare la tua salute. Potresti avere una molla nel tuo passo, ma ciò non significa che ogni passo che fai deve essere gigantesco.

Oroscopo 10 agosto: Gemelli

La cosa più importante oggi è che spieghi in un linguaggio semplice e chiaro quello che vuoi. A volte sembri credere che amici e persone care possano leggere la tua mente, ma non importa quanto ti conoscano, non sarà mai vero.

Oroscopo 10 agosto: Cancro

Non puoi decidere se ammettere di aver commesso un errore di qualche tipo o se lo sgridi e speri che nessuno se ne accorga. Scegli il primo approccio. Altri risponderanno in modo più indulgente se ammetti in anticipo di aver sbagliato.

Oroscopo 10 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 10 agosto: Leone

Se qualcuno ti offre un'opportunità finanziaria o commerciale di qualche tipo oggi, non pensare che devi prenderlo. Può significare più soldi e prestigio, ma significherà più godimento della vita? Se non sei sicuro, allora non perdere.

Questo è un buon momento per fare piani, specialmente se stai lavorando a qualcosa di creativo. Più ostacoli incontrerai nelle prossime 24 ore, più sarai ispirato a trovare il modo di aggirarli. Le sfide tirano sempre fuori il meglio di te.

Oroscopo 10 agosto: Bilancia

È probabile che succedano alcune cose sorprendenti nei prossimi giorni, ma è probabile che saranno piacevoli sorprese. Molto, ovviamente, dipende dalla tua attitudine al cambiamento. Se riesci ad abbracciare nuovi modi di fare le cose, la vita sarà molto più piacevole.

Oroscopo 10 agosto: Scorpione

A volte il modo migliore per cambiare le cose in meglio non è di essere coinvolto personalmente nelle questioni sociali, ma di fare ciò che sai essere giusto, indipendentemente da ciò che gli altri potrebbero pensare al riguardo. Abbi il coraggio di seguire la tua coscienza oggi.

Oroscopo 10 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 10 agosto: Sagittario

Non ha senso arrabbiarsi con qualcuno solo perché non sei d’accordo con quello che dicono. Il fatto è che hanno tutto il diritto di esprimere le loro opinioni – proprio come fai tu – e se pensi che siano sbagliate, spiega semplicemente perché chiaramente e con calma.

Oroscopo 10 agosto: Capricorno

Saturno nel tuo segno ti spinge a non perdere il contatto con la realtà. Qualunque altra cosa tu faccia nei prossimi giorni, devi ricordare di seguire i fatti in ogni momento e di basare le tue decisioni su prove concrete piuttosto che su un pio desiderio.

Oroscopo 10 agosto: Acquario

Non c'è motivo di preoccuparsi di qualcosa che accadrà, che ti piaccia o no. Mettilo completamente fuori di testa e concentrati su ciò che ti piace e su cui hai un certo livello di controllo. Perché rendere la vita difficile per te stesso?

Se stai cercando modi per far rivivere una relazione di qualche tipo, ciò che accade oggi e durante il fine settimana non ti darà fine a buone idee. Ma non fare solo ciò che ti piace di più: fai ciò che è probabile che piaccia a chi ami.

