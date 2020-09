Oroscopo 10 settembre 2020: i pronostici di domani

Ancora una volta siamo qui, perché nel cielo le cose cambiano rapidamente e noi cerchiamo di stare sul pezzo. Per sapere in anticipo cosa succederà a breve, ecco il nostro oroscopo di domani.

Ecco i pronostici di domani, 10 settembre 2020, per le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 10 settembre: Ariete

Tu fai accadere le cose e niente procederà senza che tu lo dica. Agisci quando ti senti pronto, e non prima.

Oroscopo 10 settembre: Toro

Sai benissimo che puoi gestire una situazione. La domanda è: perché? Spetta ad altri presentare un caso convincente.

Oroscopo 10 settembre: Gemelli

Bisogna guadagnare tempo. E per fortuna il cielo lo prevede sotto forma di una clausola raramente citata o di una regola ricordata a metà.

Oroscopo 10 settembre: Cancro

È difficile dire se quello che stai dicendo sta andando avanti, ma continua a farlo. Persone diverse ascoltano in modi diversi e quel momento è proprio dietro l’angolo.

Oroscopo 10 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 10 settembre: Leone

Non muoverti ti consente di fare il massimo dei progressi. Stai fermo e gli avversari alla fine si esauriranno.

Oroscopo 10 settembre: Vergine

Quella situazione di stallo potrebbe essere una situazione vantaggiosa per tutti perché hai qualcosa che qualcun altro vuole e viceversa. Abbassa la guardia e lui lascerà cadere la sua.

Oroscopo 10 settembre: Bilancia

Finalmente riesci ad ottenere quel cliente o affare. Lascia che gli altri credano che sia un successo immediato. Suona meglio così.

Oroscopo 10 settembre: Scorpione

Sì, è vero che una persona cara è assorbita da sé in questo momento. Ma sii favorevole a quello che sta passando. Questa persona restituirà il favore un giorno.

Oroscopo 10 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 10 settembre: Sagittario

Sii aperto a input e feedback. Hai un talento per incorporare idee disparate e inventare un tutto organico.

Oroscopo 10 settembre: Capricorno

Non ti piace battere un amico. Ma gli affari sono affari e tu hai un premio. Questa persona avrebbe fatto lo stesso nei tuoi panni.

Oroscopo 10 settembre: Acquario

Un’impresa che sarebbe dovuta andare facilmente (ma non è andata così) finalmente si riunisce. Fai un lungo sospiro di sollievo e poi ringrazia chi ha aiutato un pizzico.

Oroscopo 10 settembre: Pesci

Non accettare un no come risposta perché c’è sempre qualcun altro più in alto di grado che dirà di sì. Ma assicurati che nessuno possa risalire a te.

