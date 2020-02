Oroscopo 11 febbraio 2020: i pronostici di domani

Anche per questo lunedì possiamo beneficiare dei pronostici in anteprima del giorno 11 febbraio 2020. Vediamo le stelle cosa ci offrono e quali suggerimenti possiamo seguire, in anteprima, per la giornata di domani in base al nostro segno zodiacale.

Ecco pronto l’oroscopo di domani, 11 febbraio 2020, e scopriamo che cosa cambia rispetto alle previsioni odierne e quelle in anteprima di Paolo Fox.

Oroscopo 11 febbraio: Ariete

Cerca di non reagire in modo eccessivo alle critiche oggi perché non solo non può farti del male ma, se ascolti attentamente ciò che viene detto, potresti effettivamente imparare da esso. Anche un Ariete commette errori di tanto in tanto, e talvolta solo altre persone possono vederlo.

Oroscopo 11 febbraio: Toro

Con Plutone e Saturno che si muovono in una delle aree più importanti del tuo grafico al momento, devi resistere alla tentazione di creare un grosso problema con qualcosa che probabilmente è piuttosto banale in natura. Cerca di essere positivo in tutte le situazioni.

Oroscopo 11 febbraio: Gemelli

Potresti pensare di dover rinunciare a un progetto che ha richiesto molto più tempo del previsto ma non essere troppo frettoloso. I pianeti suggeriscono che stai per girare un angolo e ciò di cui hai bisogno sarà proprio di fronte a te.

Oroscopo 11 febbraio: Cancro

Sembra che tu ti sia esteso in qualche modo e ora devi ridurre il carico di lavoro. Potrebbe anche essere necessario riconsiderare un’associazione di qualche tipo che sembra prendere più dalla tua vita di quello che sta portando. Sii spietato.

Oroscopo 11 febbraio: Leone

Con Saturno che si muove attraverso una delle aree più realistiche della tua carta non sarai in grado di ingannare te stesso o altre persone su ciò che deve essere fatto e quanto sarà difficile farlo. Sono necessari cambiamenti.

Oroscopo 11 febbraio: Vergine

Potrebbe essere possibile avere troppe cose buone, ma le cose buone che ti stanno godendo in questo momento continueranno a deliziarti fino a quando il Sole non cambierà segno il 19. Vivi la vita al massimo e dai tutto ciò che fai al 100%.

Oroscopo 11 febbraio: Bilancia

Cerca di non essere ansioso di ciò che sta accadendo a livello nazionale. Può sembrare che le cose stiano andando fuori controllo, ma nel giro di pochi giorni la situazione si sistemerà e ti chiederai perché ti sei permesso di preoccuparti così tanto.

Oroscopo 11 febbraio: Scorpione

Può sembrare che ogni passo in avanti che fai debba essere seguito da due passi indietro, ma è davvero così, o stai guardando la situazione da un angolo che fa sembrare le cose peggiori di loro? È quest’ultimo, ovviamente, quindi smetti di preoccuparti.

Oroscopo 11 febbraio: Sagittario

Più si tenta di cambiare qualcosa, più rimane esattamente lo stesso di prima. Non puoi dare un suggerimento? Ovviamente, i poteri cosmici che sono non vogliono che tu faccia cambiamenti, almeno non ancora. Verrà il tuo momento.

Oroscopo 11 febbraio: Capricorno

Saturno nel tuo segno rende vari compiti più difficili di quanto non siano in realtà, e dovrai continuare a ricordarti di quel fatto se vuoi fare progressi in modo creativo e professionale. Inoltre, impara dagli errori che altri hanno fatto prima di te.

Oroscopo 11 febbraio: Acquario

Potrebbe essere un’idea mantenere alcune persone a distanza di sicurezza nelle prossime 24 ore, semplicemente perché se permetti loro di avvicinarsi troppo ti distrarranno da ciò che deve fare prima. Mentalmente, emotivamente e fisicamente devi tenerti separato.

Oroscopo 11 febbraio: Pesci

Potresti non trovare facile esprimere i tuoi pensieri in parole, ma sarà necessario se vuoi convincere gli altri a sostenere i tuoi piani. Mantieni le tue spiegazioni semplici e non esagerare ciò che speri di ottenere da ciò che intendi fare.

