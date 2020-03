Oroscopo 11 marzo 2020: anteprima di domani

Pronti per indagare il cielo, anche in un momento così complicato e a maggior ragione, con l’emergenza coronavirus a costringerci in casa. Possiamo trarre consiglio dalle previsioni dalle stelle per domani?

Assolutamente sì: vediamo l’oroscopo di domani, 11 marzo 2020, e scopriamo come cambia rispetto alle odierne previsioni.

Oroscopo 11 marzo: Ariete

Non incolpare te stesso se non sei riuscito a raggiungere alcuni degli obiettivi che ti sei prefissato nelle ultime settimane. Il fatto che Mercurio si sia spostato retrogrado negli ultimi tempi ha reso molto più difficile fare piani. Da oggi però la tua mente sarà nitidissima.

Oroscopo 11 marzo: Toro

È necessario prendere una decisione in merito alla tua carriera, e ora che il pianeta mente Mercurio sta per muoversi di nuovo a tuo favore, non lascerai che problemi minori o persone meschine ti trattengano dal fare ciò che sai essere giusto. Da oggi, è a tutta velocità.

Oroscopo 11 marzo: Gemelli

Tutte le idee strane e meravigliose ti sono passate per la testa negli ultimi tempi e, ovviamente, pochissime di queste arriveranno a molto. Tuttavia, un’idea particolare sembra aver messo radici e continua a tormentarti per farci qualcosa.

Oroscopo 11 marzo: Cancro

Qualcosa che pensavi fosse di vitale importanza una o due settimane fa non ti interessa minimamente, e va bene. Secondo i pianeti hai permesso ad altre persone di influenzare il tuo pensiero invece di ascoltare prima di tutto la tua voce interiore.

Oroscopo 11 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 marzo: Leone

Assicurati che tutti sappiano come ti senti. Non dare per scontato che riescano a vederti ferito, spiegalo in parole di tre sillabe o meno. Perché sembri così sicuro che gli altri possano pensare di avere tutto sotto controllo, ma è tutt’altro che vero.

Oroscopo 11 marzo: Vergine

Evita problemi banali e persone banali nelle prossime 24 ore. Hai alcune questioni importanti da affrontare e l’ultima cosa di cui hai bisogno è di essere distratto, quindi costruisci intorno a te una sorta di zona di esclusione dove controlli chi e cosa entra.

Oroscopo 11 marzo: Bilancia

La tua fiducia potrebbe aver fatto uno o due colpi nelle ultime settimane, ma ora che il pianeta mente Mercurio sta terminando la sua fase retrograda, ti accorgerai presto che ciò che ti ha fatto cadere non ha alcuna conseguenza. La vita è di nuovo bella!

Oroscopo 11 marzo: Scorpione

Chiunque pensi di poterti portare fuori strada finirà per sembrare piuttosto sciocco. Anche nei giorni peggiori lo Scorpione è un segno che è difficile da ingannare, e oggi sei molto in palla, che ti rimbalzerà in faccia!

Oroscopo 11 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 marzo: Sagittario

Più altri tentano di prevedere ciò che dirai o farai dopo, più ti divertirai a sorprenderli. È una parte della tua natura essere originale, a volte scandalosa, e quella parte verrà alla ribalta in grande stile nei prossimi giorni.

Oroscopo 11 marzo: Capricorno

I tempi divertenti stanno volgendo al termine? Non se hai qualcosa da dire al riguardo. Il trucco principale per ottenere il massimo dalla vita è fare ciò che ti piace di più, quindi metti un sorriso sul tuo viso e crea cose che facciano sorridere anche le altre persone.

Oroscopo 11 marzo: Acquario

Potresti aver trovato difficile esprimerti negli ultimi tempi, ma ora che il pianeta delle comunicazioni Mercurio si sta muovendo di nuovo a tuo favore, le parole fluiranno da te come se fosse scoppiata una diga. Assicurati che siano buone parole. Costruisci le persone, non buttarle giù.

Oroscopo 11 marzo: Pesci

Al momento potresti non avere molto tempo per te stesso, ma puoi, se ci provi, trovare il tempo per pensare ad alcune delle domande più grandi della vita. Trova un posto tranquillo dove non sarai disturbato e lascia che i tuoi pensieri si espandano nell’universo.

