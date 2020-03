Oroscopo 11 marzo 2020: le previsioni di oggi

Che cosa ci aspetta in questa giornata, secondo pianeti e stelle? Possiamo farci un’idea osservando i movimenti dei protagonisti del cielo per trarne consigli per la giornata di oggi.

Andiamo a vedere l’oroscopo di oggi, 11 marzo 2020, e vediamo cosa è cambiato rispetto alle previsioni di ieri.

Oroscopo 11 marzo: Ariete

Una cosa che spesso fornisci senza nemmeno pensarci è la rassicurazione. È nel modo in cui rispondi con calma – un cenno del capo, una parola incoraggiante – come se credessi nella capacità ultima dell’altra persona.

Oroscopo 11 marzo: Toro

Il tipo di piani che farai oggi funzionerà solo se hanno una data allegata. Sessanta giorni sono un numero magico. Scopri cosa potresti essere in grado di fare in quel lasso di tempo e dichiaralo come obiettivo.

Oroscopo 11 marzo: Gemelli

Mentre ti prepari a presentare il tuo lavoro, non dimenticare di preparare anche una sua difesa. È un esercizio che rafforzerà la tua posizione. Quando sei pronto a combattere per la tua causa, probabilmente non dovrai farlo.

Oroscopo 11 marzo: Cancro

Le muse ti parleranno: un dono del mistico oltre. Naturalmente questo non è abbastanza per far accadere le cose nel tuo mondo. È l’inizio di qualcosa, uno zefiro per la tua vela, e ora devi governare.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 11 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 marzo: Leone

Sei un creatore. Fai cose: affari, scene di vita, espressioni della tua posizione e dei tuoi sentimenti e altre cose. Mantieniti ad un alto livello di originalità e poi concediti credito per questo.

Oroscopo 11 marzo: Vergine

Le persone intorno a te stanno prendendo decisioni contro il loro miglior interesse. Dal momento che tecnicamente non è il tuo lavoro consigliarli o educarli, se vuoi affermarti nello scenario, devi andare diplomaticamente.

Oroscopo 11 marzo: Bilancia

Ci sono alcuni aspetti diversi del lavoro che farai oggi. Il successo deriva dal concentrarsi sul lato più banale di esso: l’arte, non l’arte, la pulizia e l’organizzazione.

Oroscopo 11 marzo: Scorpione

Pietre lisce, nuvole di tempesta, la morbidezza della pelliccia di un animale, l’odore della terra umida … queste sono le specie di osservanze che ti coinvolgeranno, ti solleveranno e ti spediranno lontano dal mondo quotidiano.

Oroscopo 11 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 marzo: Sagittario

Ci sono diverse cose che devi fare per trovarti in diversi punti della tua vita. Non sei dove eri prima. Devi ancora dare consapevolezza di alcune delle tue esigenze. È ora di fare la nuova lista.

Oroscopo 11 marzo: Capricorno

Tutti hanno dei difetti e tutti hanno la possibilità di concentrarsi lì. Per attirare più opportunità e creare possibilità di realizzazione, concentrati invece sui tuoi punti di forza e talenti.

Oroscopo 11 marzo: Acquario

Come puoi sentirti se non ti senti a portata di mano? La ricettività richiede che il tuo messaggio arrivi vicino all’orecchio o al cuore, a seconda dei casi. Scopri quali sono le barriere in modo da poterle abbattere.

Oroscopo 11 marzo: Pesci

Gli attaccamenti delle persone alle cose impediscono loro di essere completamente onesti. Se vuoi la verità, chiedi a qualcuno che non ha nulla da guadagnare e niente da perdere.

Aggiornamento ore 10.00