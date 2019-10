Oroscopo 11 ottobre 2019: le previsioni della giornata

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 11 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera del 10 ottobre 2019.

Oroscopo 11 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 11 ottobre: Ariete

Devi dare il tuo supporto ad un amico, anche se ciò significa uscire con qualcuno in una posizione di autorità. Metti in sospeso le tue ambizioni oggi e fai il possibile per risolvere ciò che non va nella loro vita. L’amicizia viene sempre prima di tutto. Oroscopo 11 ottobre: Toro

Qualcuno che dubita che tu sia duro come ti è stato detto che sta per imparare nel modo più duro che il tuo aspetto mite e mite è profondo solo in superficie. Quando arriva la spinta, poche persone sono risolute o spietate come il Toro.

Oroscopo 11 ottobre: Gemelli

Devi incanalare la tua energia, sia fisica che mentale, in direzioni positive. Se stai già lavorando su qualcosa di natura creativa, mira a renderlo la cosa migliore che tu abbia mai fatto. Non importa quanto siano alti i tuoi standard, vai ancora più in alto.

Oroscopo 11 ottobre: Cancro

Se riesci a convincere le persone a seguirti oggi, molto probabilmente realizzerai qualcosa che stupirà tutti. Ma tieni presente che deve essere persuasione, non coercizione. Attiva l’incantesimo Cancro: possiedi più roba di quanto desideri ammettere.

Oroscopo 11 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 ottobre: Leone

Sembra che tu sia di buon umore in questo momento, e questo va bene, ma non dare cose a persone che non lo meritano. Alcuni individui sono felici di prenderli, senza fare alcuno sforzo per aiutare se stessi, e sono quelli da evitare. Oroscopo 11 ottobre: Vergine

Potresti non essere in grado di vedere dove ti sta portando la vita ma non preoccuparti: segui il flusso e confida nel fatto che l’universo nella sua saggezza ti guiderà e ti proteggerà. La vita è un’esperienza di apprendimento e l’apprendimento dovrebbe essere sempre divertente.

Oroscopo 11 ottobre: Bilancia

Sebbene il Sole si muova attraverso il tuo segno e aumenti la tua fiducia, c’è ancora un angolo della tua mente che teme che potresti essere diretto verso una caduta. Non lo sei, chiudi la porta al pensiero negativo e agisci come se non potessi fallire.

Oroscopo 11 ottobre: Scorpione

Se esci con qualcuno le cui capacità di cui non sai molto di te potresti venire a pentirti, quindi pensa prima di parlare e, se senti che le tue parole potrebbero sconvolgere quelle di una disposizione sensibile, solo questa volta non dire nulla .

Oroscopo 11 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 ottobre: Sagittario

Devi arretrare un po ‘e lasciare che una situazione si risolva da sola. Le cose stanno cambiando così velocemente ora che sembra poco utile cercare di controllare gli eventi. Il tuo piano migliore è quello di tenere d’occhio cosa succede e reagire come e quando ne hai la possibilità.

Oroscopo 11 ottobre: Capricorno

Qualcuno potrebbe dirti che un certo corso d’azione è nei tuoi interessi, ma se i tuoi istinti ti dicono qualcosa di diverso, allora sono i tuoi istinti che devi fidarti. È possibile che tu possa sbagliarti e perdere, ma non molto probabilmente.

Oroscopo 11 ottobre: Acquario

Potrebbero esserci molte cose interessanti nel tuo mondo in questo momento, ma c’è una cosa sopra ogni altra cosa su cui dovresti lavorare e quella cosa sei tu stesso. Cerca di essere il miglior Acquario che puoi essere. Rendi la tua vita un capolavoro. Oroscopo 11 ottobre: Pesci

Perché qualcuno sembra così determinato a convincerti ad abbandonare i tuoi piani? Molto probabilmente è perché temono che riuscirai ad avere un tale successo da farli apparire male al confronto. Hanno ragione, lo faranno. Ignorali e vai avanti.

