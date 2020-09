Oroscopo 11 settembre 2020: i pronostici di domani

Ben ritrovati cari amici, pronti per un’altra analisi sulle stelle mirata alla prossima giornata. Per tutte le anticipazioni, segno dopo segno, vediamo il nostro oroscopo di domani.

Di seguito i pronostici di domani, 11 settembre 2020, per le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 11 settembre: Ariete

Le restrizioni che hai imposto agli altri ora tornano a perseguitarti. Mostra che puoi prendere ciò che ti spetta.

Oroscopo 11 settembre: Toro

Le cose si fanno molto favorevoli nelle prossime quattro settimane. È fantastico per le relazioni amorose, ma non per prendere impegni a lungo termine.

Oroscopo 11 settembre: Gemelli

Ignora i colpi di un rivale. Può sembrare che stia ottenendo tutte le buone linee, ma sta davvero gettando i semi della sua sconfitta.

Oroscopo 11 settembre: Cancro

Sei sotto pressione per andare avanti ma non senti che questo è il momento giusto. E hai ragione! Aspetta fino a dopo il 15 settembre.

Oroscopo 11 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 settembre: Leone

Un concorso ti dà l’opportunità di mostrare i talenti. Concentrati sulla tua prestazione (non sul tuo avversario) e non puoi sbagliare.

Oroscopo 11 settembre: Vergine

Stai cercando di afferrare qualcosa che è al di là della tua portata? Potresti ripensare a questo. Vuoi evitare rischi inutili ora.

Oroscopo 11 settembre: Bilancia

Un amico sente il bisogno di diventare poetico. Hai già sentito tutto prima, ma agisci come se fosse la prima volta. Finirà prima che tu te ne accorga.

Oroscopo 11 settembre: Scorpione

Il cielo ti rende particolarmente magnetico. Potresti non fidarti, ma dai un’occhiata alle persone che vengono. Avrai molti acquirenti.

Oroscopo 11 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 settembre: Sagittario

Le cose sono davvero così brutte come pensi? O vieni spinto a crescere in modi che non avevi mai previsto? Impegnati con un mentore che si è impegnato con te.

Oroscopo 11 settembre: Capricorno

Qualcosa che mesi fa sembrava inverosimile è ora a portata di mano. Ma non preoccuparti. Nessuno te lo tirerà via all’ultimo minuto.

Oroscopo 11 settembre: Acquario

Lealtà non significa sostenere ciecamente lo status quo. A volte devi sconvolgere le cose per essere fedele a qualcuno. Fa parte dell’essere un Acquario.

Oroscopo 11 settembre: Pesci

Le questioni del cuore si complicano nelle prossime quattro settimane. Non fare promesse che non puoi mantenere perché cambierai idea ogni giorno.

