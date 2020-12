Oroscopo 12 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Un caro saluto a tutti voi, siamo pronti ad affrontare il weekend con la lettura dei messaggi dal cielo, descritti dal nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 12 dicembre 2020, con i cambiamenti rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 12 dicembre: Ariete

Vengono alla luce informazioni che non coincidono con ciò che ti viene venduto o detto. Qualcuno sta facendo un’offerta che non dovrebbe fare.

La scusa di oggi spinge la credibilità al limite. Poi di nuovo c’è stata molta follia planetaria ultimamente e la verità può essere più strana della finzione.

Oroscopo 12 dicembre: Gemelli

Non considerare le ultime tre settimane come una disavventura. Qualcosa che sembrava un vicolo cieco a dicembre farà un voltafaccia dal 1 gennaio.

Oroscopo 12 dicembre: Cancro

Un potenziale cliente è un po’ problematico, ma se questa persona ha bisogno di divulgare tutto per sentirsi a suo agio, allora così sia.

Aggiornamento 6.00

Oroscopo 12 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 dicembre: Leone

Aspetta fino a dopo il 3 gennaio prima di impegnarti in qualsiasi cosa. O le persone stanno valutando male le circostanze o sopravvalutano le loro capacità di aiutare.

Oroscopo 12 dicembre: Vergine

Hai davvero promesso la stessa cosa a due feste diverse? È improbabile, ma sii comunque pentito e tutto sarà perdonato.

Oroscopo 12 dicembre: Bilancia

Sei rimasto coinvolto in una tempesta perfetta che ha coinvolto sfortuna e tempismo peggiore. Ma lasciati tutto alle spalle perché le prospettive miglioreranno presto!

Oroscopo 12 dicembre: Scorpione

Niente ti fa vedere rosso come qualcuno che non mantiene una promessa. Ma dagli una possibilità di riscattarsi. Non te ne pentirai.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 12 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 dicembre: Sagittario

Il cielo porta un brusco risveglio, ma ti evita anche di fare una mossa sconsiderata.

Oroscopo 12 dicembre: Capricorno

Non ti piacerà dover presentare il tuo curriculum per un lavoro che puoi fare nel sonno, ma fallo. Nessuno dà nulla per scontato in questi giorni.

Oroscopo 12 dicembre: Acquario

Le tue buone intenzioni potrebbero aprire la strada a una situazione infernale se non prendi la decisione che sai essere giusta.

Oroscopo 12 dicembre: Pesci

Potresti sorprenderti con il tuo desiderio di alzare la posta in gioco e partire per parti sconosciute. È solo un’anteprima di ciò che verrà dopo il 17.

Aggiornamento ore 8.00