Oroscopo 12 gennaio 2021: i pronostici di domani

Ecco un altro appuntamento con le stelle, per conoscere che aria tira in vista della prossima giornata grazie al nuovo oroscopo di domani.

Vediamo i pronostici di domani, 12 gennaio 2021, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 12 gennaio: Ariete

Non essere troppo veloce nel rispondere a questa domanda “innocente”. Prima controlla con gli amici. Potresti essere pronto a cadere.

Oroscopo 12 gennaio: Toro

Sei sul punto di essere coinvolto nella soap opera di qualcun altro. Ricorda che sei sempre libero di cambiare canale.

Oroscopo 12 gennaio: Gemelli

Non litigare per il gusto di litigare o finirai per dividere i capelli con una persona cara quando vorrai passarci le dita.

Oroscopo 12 gennaio: Cancro

Sta a te mantenere un certo qualcuno concentrato a chiarire una questione profondamente personale. Non sentirti male per il fastidio. Sarebbe molto peggio se tornassi a pensare ai fatti tuoi.

Oroscopo 12 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 gennaio: Leone

Qualcuno è più serio di te riguardo a un tête-à-tête. Sii discreto finché puoi. Suonare la fanfara non farà che guai.

Oroscopo 12 gennaio: Vergine

Un cliente sta cercando di fare marcia indietro su un impegno. Non lasciare che accada. Lui / lei ti ringrazierà più tardi.

Oroscopo 12 gennaio: Bilancia

Tieni sotto controllo le aspettative perché c’è un alto rischio di inflazione. Detto questo puoi ancora sperare per il meglio.

Oroscopo 12 gennaio: Scorpione

Una stretta di mano sotto il tavolo potrebbe rivelarsi problematica in seguito. È meglio essere in anticipo all’inizio che lasciare che qualcuno abbia qualcosa su di te.

Oroscopo 12 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 gennaio: Sagittario

La situazione ti rende oggetto di pettegolezzi. Lascia che speculino tutto quello che vogliono. È meglio essere discussi che ignorati.

Oroscopo 12 gennaio: Capricorno

Ascolta con pazienza le spiegazioni perché le persone hanno bisogno di togliersi le cose dal petto. Successivamente riportare la loro attenzione su ciò che deve essere fatto.

Oroscopo 12 gennaio: Acquario

Va bene lasciare che le persone leggano un significato “speciale” in quello che dici. Potrebbe non essere esattamente vero, ma non è nemmeno esattamente falso.

Oroscopo 12 gennaio: Pesci

Per ora puoi giocare su entrambi i lati del recinto, ma nelle prossime due settimane dovrai sceglierne uno. Non aspettare l’ultimo minuto.

