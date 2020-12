Oroscopo 13 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Buongiorno a tutti, iniziamo la giornata con tutti i crismi, attraverso i consigli del nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 13 dicembre 2020, senza dimenticare le ultime previsioni.

Oroscopo 13 dicembre: Ariete

La tua routine quotidiana di fitness ti troverà in forma ed energico. È probabile che un giovane di famiglia aumenti il tuo prestigio con la sua buona presentazione. Potrebbe essere necessario un viaggio di lavoro per aggiornare i vecchi contatti.

Oroscopo 13 dicembre: Gemelli

Restare in contatto con gli altri sul fronte accademico sarà utile. È probabile che attiri l’attenzione di qualcuno e inizi una storia d’amore vorticosa.

Oroscopo 13 dicembre: Cancro

Mantenere il controllo sul fronte finanziario aiuterà a contenere le spese. Sarai molto più a tuo agio quando troverai il tuo ritmo al lavoro.

Aggiornamento 6.00

Oroscopo 13 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 dicembre: Leone

Farai passi positivi per mantenerti in forma e in salute. Desideri il meglio di entrambi i mondi – lavoro e famiglia – e lo avrai! Il viaggio offre un’opportunità per lasciarsi andare. Riuscirai a mettere in atto sforzi concertati per un esame o una competizione.

Oroscopo 13 dicembre: Vergine

Chi si trova ad affrontare una situazione competitiva se la caverà bene. Un vecchio interesse romantico tornerà, illuminando la tua giornata.

Oroscopo 13 dicembre: Bilancia

Per alcuni non si possono escludere ottimi ritorni da investimenti precedenti e da beni immobili. È probabile che le tue idee siano molto ricercate sul fronte del lavoro. Non cedere alle tentazioni culinarie rischia di avvantaggiarti sul fronte della salute.

Oroscopo 13 dicembre: Scorpione

Una riunione di famiglia è in programma e promette di essere divertente. Un viaggio in un luogo lontano si rivelerà molto rinfrescante e rigenerante. Le cose rimangono sotto controllo sul fronte accademico, mentre fai del tuo meglio.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 13 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 dicembre: Sagittario

Per alcuni è indicata una piacevole giornata sul fronte sociale. Alcuni di voi si divertiranno molto con il partner al seguito.

Oroscopo 13 dicembre: Capricorno

Una rigorosa autodisciplina, per quanto riguarda la spesa, manterrà il tuo conto in banca traboccante. È probabile che una decisione sul lavoro ti favorisca.

Oroscopo 13 dicembre: Acquario

Tenere il passo con gli appassionati di fitness è indicato e promette di mantenerti in buona salute. Alcune buone notizie ti aspettano sul fronte interno. Il viaggio nel luogo della tua infanzia è indicato e riporterà bei ricordi.

Oroscopo 13 dicembre: Pesci

È indicato l’acquisto di un bene. La vittoria arriverà con gli sforzi, soprattutto sul fronte accademico. La vita amorosa è destinata a diventare promettente quando troverai il tuo compagno.

Aggiornamento ore 8.00