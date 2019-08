Oroscopo 14 agosto 2019: cosa dicono le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 14 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 13 agosto 2019.

Oroscopo 13 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 agosto: Ariete

Dovrai rinunciare a qualcosa oggi e qualunque cosa accada ti viene consigliato di lasciarlo andare rapidamente e senza rimpianti o uno sguardo all’indietro. Prima ti sbarazzi di esso, prima puoi passare a qualcosa di molto, molto meglio.

Oroscopo 13 agosto: Toro

Una relazione verrà messa alla prova oggi e anche se dovrebbe sopravvivere non sarà più la stessa. Ciò potrebbe sembrare negativo, ma in realtà è vero il contrario: avere una comprensione più chiara delle esigenze reciproche sposterà la relazione a un livello più maturo.

Oroscopo 13 agosto: Gemelli

Il tuo carico di lavoro aumenterà leggermente nei prossimi giorni, ma va bene. In effetti potresti essere contento di essere stato costretto a fare di più perché non sei stato il tuo solito sé dinamico negli ultimi tempi. Un po ‘di disciplina esterna ti farà bene.

Oroscopo 13 agosto: Cancro

Devi prendere sul serio qualcosa di natura creativa o artistica. Se vuoi che sia un successo – e ovviamente lo fai – allora dovrai passare a un livello superiore e mostrare ad amici e colleghi che intendi affari.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 13 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 agosto: Leone

Non ti sarà facile esprimerti oggi, ma non è necessario. Amici e parenti ti conoscono abbastanza bene da interpretare ciò che stai cercando di dire, anche se le parole escono un po ‘confuse. Anche il linguaggio del corpo è importante e ce ne sono molti.

Oroscopo 13 agosto: Vergine

Ad un certo punto oggi ti renderai conto che un’opinione che hai espresso per molti anni non è forse l’ultima parola sull’argomento. Non sentirti male se scopri che devi adattare la tua visione del mondo: molte persone, a differenza di te, sono incapaci di cambiare.

Oroscopo 13 agosto: Bilancia

Un cambiamento che hai fatto in un lontano passato inizierà a farsi sentire nei prossimi giorni. Se avessi rinunciato a fare molta differenza, sarà una piacevole sorpresa scoprire che i tuoi sforzi dopo tutto non sono stati vani.

Oroscopo 13 agosto: Scorpione

Potresti non aver realizzato quanto speravi negli ultimi mesi, ma hai ancora fatto più della maggior parte delle persone, quindi non essere troppo duro con te stesso. Ricorda, non è la quantità delle tue esperienze che conta, ma la qualità.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 13 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 agosto: Sagittario

Non rinunciare a qualcosa solo perché lo trovi difficile. I pianeti indicano che ora sei vicino al punto in cui i tuoi sforzi ripagano e inizia a venire facile per te. Sei a più di metà strada, quindi non ha senso tornare indietro.

Oroscopo 13 agosto: Capricorno

Si stanno verificando importanti cambiamenti, ma non sei il tipo da lasciarti preoccupare. Al contrario, trovi divertente che così tante persone stiano perdendo la testa e corrano in giro come se fosse la fine dei giorni. Se solo tutti potessero essere come te!

Oroscopo 13 agosto: Acquario

Devi proteggere i tuoi interessi oggi, perché se non lo fai potresti scoprire che un rivale sfrutta la tua debolezza e prende possesso di qualcosa che era tuo. Meglio fare un nemico o due piuttosto che lasciarti vittima di bullismo.

Oroscopo 13 agosto: Pesci

Un nuovo volto attraente sulla tua scena sociale aumenterà il tuo polso nei prossimi giorni, ma ti consigliamo di non prendere troppo sul serio i tuoi sentimenti. I pianeti indicano che mentre un incontro di menti può essere possibile, è molto improbabile un incontro di cuori.

Aggiornamento ore 11.00