Oroscopo 14 febbraio 2020: l’anteprima di domani, San Valentino

Cuori innamorati, tenetevi forte! Domani sarà San Valentino e non possiamo fare a meno di interrogare le stelle: ecco il nostro oroscopo del 14 febbraio 2020. Delle piccole anticipazioni in base a quello che potrà accadere domani, festa degli innamorati, con le differenze inevitabili da un segno all’altro dello Zodiaco.

Che cosa accadrà a San Valentino lo scopriamo attraverso i pronostici di domani, 14 febbraio 2020, e vi invitiamo a leggere come cambia tutto rispetto alle previsioni di oggi e confrontarle con l’anteprima di Paolo Fox.

Oroscopo 14 febbraio: Ariete

Ci sono stati momenti in cui la tua sicurezza è salita ai cieli, e volte in cui è crollato a terra. Perché sei così incline agli estremi? Qualunque sia il motivo che devi ricordare a te stesso che nel più grande schema di cose sei ancora uno dei fortunati.

Oroscopo 14 febbraio: Toro

Hai tutte le intenzioni di ottenere ciò che desideri di più dalla vita, ma cerca di evitare di calpestare i sogni di altre persone nel processo. C’è un tempo per essere spietati, ma ora è tempo di essere generosi con coloro che non condividono le tue passioni.

Oroscopo 14 febbraio: Gemelli

Lascia che gli altri si occupino dei dettagli oggi, così puoi concentrarti sull’immagine più grande. Il Sole in Acquario in questo periodo dell’anno offre opportunità per realizzare qualcosa del tuo potenziale creativo e artistico, ma devi liberarti di piccole distrazioni.

Oroscopo 14 febbraio: Cancro

Potresti non volere che quelli intorno a te sappiano cosa stai pianificando, ma se provi troppo a mascherare le tue mosse, sono sicuri che indovinano che qualcosa è successo. Se non desideri che i tuoi piani vengano sottoposti al microscopio, dovrai essere meno evasivo.

Oroscopo 14 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 febbraio: Leone

Ciò che accade nei prossimi giorni porterà a un problema di relazione. Molto probabilmente nulla è davvero sbagliato, ma devi essere più aperto su ciò che stai facendo e sul perché lo stai facendo.

Oroscopo 14 febbraio: Vergine

Non cambierai nulla agitando il pugno sul mondo e agendo come se i poteri cosmici che stanno cospirando contro di te. Se riesci a capire il tuo atteggiamento nei prossimi giorni, anche le tue fortune cambieranno in meglio.

Oroscopo 14 febbraio: Bilancia

Oggi non andrai lontano se ti permetti di arrabbiarti per il tipo di piccole cose che di solito non ti infastidiscono minimamente. Sali sopra eventi meschini e mantieni le persone meschine a debita distanza. La vita sarà una gioia se ti avvicinerai con un sorriso.

Oroscopo 14 febbraio: Scorpione

Fatti e cifre inopportuni non devono essere ignorati oggi. I pianeti avvertono che se non riesci a gestirli in questo momento torneranno più tardi in modi che rendono ancora più difficile andare avanti. Affronta ciò che deve essere fatto.

Oroscopo 14 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 febbraio: Sagittario

C’è troppo disordine nella tua vita. Rendi fondamentale per te portare con te solo le cose di cui hai bisogno per operare quotidianamente. Nove su dieci cose che possiedi di cui potresti facilmente vivere senza. È tempo di uscire!

Oroscopo 14 febbraio: Capricorno

Se segui ciò che qualcuno in una posizione di potere vuole semplicemente fare perché vuoi rimanere nei loro buoni libri, potresti accumulare problemi per il futuro. Se hai dubbi, allora devi esprimerli adesso.

Oroscopo 14 febbraio: Acquario

Ci sono un certo numero di cose che vuoi fare che non hai ancora avuto modo di iniziare, e con il Sole che lascia il segno il tempo sta per scadere. Metti la tua marcia in marcia e fai quelle cose!

Oroscopo 14 febbraio: Pesci

I pianeti avvertono che se agisci puramente a tuo vantaggio ora, potresti pagare il prezzo in seguito, quando amici e colleghi trascurano di prendere in considerazione i tuoi bisogni e desideri. Ciò che accade alla fine arriva sempre alla fine, quindi aiuta anche gli altri.

