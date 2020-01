Oroscopo 14 gennaio 2020: i pronostici del giorno

Anche per questa giornata, 14 gennaio 2020 è pronto l’oroscopo a cura della nostra redazione. Per ciascun segno zodiacale, in base alle previsioni dalle stelle e i movimenti dei soggetti celesti, è possibile delineare un quadro di quella che sarà la giornata, con preziosi consigli da seguire.

Pertanto andiamo a dare uno sguardo all’oroscopo odierno, che chiaramente differisce da quanto era stato previsto ieri. Di seguito l‘oroscopo dell’14 gennaio 2020 (oppure le previsioni della stessa giornata a cura di Paolo Fox).

Oroscopo 14 gennaio: Ariete

Oggi non hai molta voglia di lavorare, per cui faresti bene a chiedere supporto a un collega fidato. In generale ti senti apatico, fai qualcosa per dare un senso alla giornata.

Oroscopo 14 gennaio: Toro

Sul piano professionale ultimamente il clima non è certamente roseo, ma puoi fare qualcosa in merito. Cerca almeno di chiarirti con le persone con cui solitamente ti scontri.

Oroscopo 14 gennaio: Gemelli

Vale anche per i Gemelli, gli sbagli si fanno, il primo passo è ammettere di non essere infallibili. Se ti ostini a negarlo, sarà soltanto una perdita di tempo.

Oroscopo 14 gennaio: Cancro

A volte non si riesce a chiarire a parole il proprio stato d’animo, ma occorre uno sforzo per farsi capire dagli altri. All’esterno potete trovare tutto l’aiuto di cui avete bisogno, ma dovete aiutarli a farvi aiutare.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 14 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 gennaio: Leone

Limiti non ne esistono per un Leone, ogni risultato può essere raggiunto. Ma a volte anche per voi c’è bisogno di un’iniezione di fiducia, di un memorandum. Non dimenticate di cogliere ogni occasione al volo.

Oroscopo 14 gennaio: Vergine

Venere in questo momento ha la facoltà di diluire le ansie e la preoccupazione sul piano strettamente relazionale. A parte gli influssi del cielo, dovreste essere voi a darvi una mano, cercando un maggiore disincanto nelle cose.

Oroscopo 14 gennaio: Bilancia

Hai bisogno di prenderti una pausa dalla confusione e ritrovare un minimo di concretezza per aver ragione di un momento delicato sul lato professionale. Prendete scelte guste con raziocinio.

Oroscopo 14 gennaio: Scorpione

Anche se l’indole ti può portare a pensare che chi fa da sé fa per tre, in molte situazioni bisogna ammettere che le cose si fanno collettivamente, se si vuole raggiungere un risultato ragguardevole.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 14 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 gennaio: Sagittario

Quello che ti serve lo avrai, ma alcune vie sono più semplici e rapide di altre. Probabilmente con alcune persone le forzature non vanno bene, devi entrare nella loro psicologia e persuaderli che hai ragione.

Oroscopo 14 gennaio: Capricorno

Le relazioni che si stringono fra Sole, Saturno e Plutone nel segno sono chiare: la giornata è fatta su misura per il Capricorno. Se poi riuscirai ad abbandonarti alle sensazioni, ai sentimenti, ci sarà un plus.

Oroscopo 14 gennaio: Acquario

Le ansie che ti hanno contraddistinto negli ultimi tempi sono state porta sfortuna, perché in molti casi, ciò che ti aspettavi di negativo si sta verificando. Fortunatamente, non è così grave come si possa pensare.

Oroscopo 14 gennaio: Pesci

L’avvento di Venere nei Pesci è una notizia da accogliere positivamente. Una nuova tranquillità di pervade, e le preoccupazioni di prima si sono ormai disciolte. Con il giusto spirito, la giornata andrà avanti col vento in poppa.

Aggiornamento ore 12.30