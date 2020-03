Oroscopo 14 marzo 2020: le previsioni di sabato

Buon sabato a tutti: siamo pronti a chiedere alle stelle qualcosa in più su questa giornata, con l’oroscopo del giorno.



Nell’articolo tutti i pronostici di oggi, 14 marzo 2020, per capire cosa cambia rispetto alle previsioni di ieri.

Oroscopo 14 marzo: Ariete

Presto sentirai segreti e potresti corrispondere al governo o a una grande azienda. Continua a sdraiarti, a riposare, a meditare e a pianificare fino a domenica, quando vedrai energia in aumento.

Oroscopo 14 marzo: Toro

Continua a evitare complicazioni legali o qualsiasi argomento forte e supponente. La tua bellezza fisica continua a crescere e brillare per tutto il mese.

Oroscopo 14 marzo: Gemelli

La tua ultima settimana di carriera ha portato pressioni reputazionali. Il weekend porterà il rilascio, inizierà un momento di festa, popolarità e ottimismo.

Oroscopo 14 marzo: Cancro

Le relazioni rimangono intense e piene di possibilità, significato. Non sono sicuro se dovresti immergerti in questo vortice di romanticismo, collaborazione, lavoro, salute, ambizioni e conseguenze.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 14 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 marzo: Leone

Sabato sostituisce un periodo di segreti e forze profonde, con un momento di saggezza, empatia e vista universale. Il tuo carico di lavoro continua ad essere duro e significativo e i piani superiori continuano a favorirti.

Oroscopo 14 marzo: Vergine

Potresti essere in rapporti buoni con un collega o qualcuno nel tuo campo, non necessariamente qualcuno sul posto di lavoro. All’inizio non lo noterai. La tua versione romantica continua ad apparire come un vortice di buona fortuna.

Oroscopo 14 marzo: Bilancia

L’accento rimane sul lavoro e sulla salute, almeno fino a domenica, quando inizia una fase di relazioni che ecciterà il tuo cuore e potrebbe portare a cose molto grandi nel corso dell’anno.

Oroscopo 14 marzo: Scorpione

Per il resto di Marzo, altri risponderanno positivamente al tuo approccio, sia a livello pratico che emotivo. Cogliere opportunità. Questa è la tua ultima settimana di obiettivi generali romantici.

Oroscopo 14 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 marzo: Sagittario

L’enfasi continua su casa, famiglia, proprietà, alimentazione e sicurezza, ma presto inizi un momento romantico, gioioso e pieno di bellezza.

Oroscopo 14 marzo: Capricorno

L’accento generale rimane su comunicazioni, ma presto cambia questo e inizia un importante fase di domesticità, di finali e di nuovi inizi, di potatura dalla tua vita e dai tuoi rapporti.

Oroscopo 14 marzo: Acquario

L’enfasi generale rimane su acquisti e vendite, reddito, attrazione sensuale casuale, memoria e apprendimento pratico. Ma solo fino a tarda notte giovedì, quando inizia un mese di velocità, irrequietezza, viaggi brevi, scartoffie.

Oroscopo 14 marzo: Pesci

La tua energia, il tuo carisma e il tuo peso rimangono ad un massimo annuale, ma inizierà un periodo di denaro, proprietà e apprendimento. Le comunicazioni sono affettuose per tutto marzo. Una relazione amorosa amichevole potrebbe iniziare in qualsiasi momento.

Aggiornamento ore 10.00