Oroscopo 14 marzo 2020: le stelle in anteprima per domani

Eccoci finalmente al weekend: sarà sicuramente diverso, considerando che nonostante il bel tempo non si potrà uscire a fare una gita fuori porta per l’emergenza coronavirus. Vediamo cosa aspettarci con l’anteprima dalle stelle di domani.



Di seguito trovate, segno per sengo, i pronostici di domani, 14 marzo 2020, e vedere se la situazione migliorerà rispetto alle previsioni del giorno.

Oroscopo 14 marzo: Ariete

Tra una settimana il Sole si sposterà nel tuo segno e inizierà un nuovo anno solare. Poi devi affrontare le tue paure e trovare un modo per superarle. L’ultima cosa che vuoi è essere trattenuto dal trarre il massimo dai tuoi talenti.

Oroscopo 14 marzo: Toro

Qualcuno le cui opinioni non ti trovano d’accordo su tutti i livelli non ti prenderanno gentilmente in considerazione indicando dove hai sbagliato. Questo non ti fermerà, ovviamente, ma devi essere consapevole che potrebbe esserci una sorta di contraccolpo.

Oroscopo 14 marzo: Gemelli

Qualcuno con cui vivi o lavori diventerà un po ’emotivo nelle prossime 24 ore, e anche se potresti non sentirti a tuo agio con te, simpatizzerai con la loro condizione.

Oroscopo 14 marzo: Cancro

Il Sole in Pesci ti rende più facile eclissare i tuoi avversari, ma potresti trovare più difficile orientarti oggi e nel weekend. Assicurati di essere in buoni rapporti con i datori di lavoro e altre persone potenti. Ne avrai bisogno dalla tua parte.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 14 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 marzo: Leone

Sembri essere più che un po ‘dispendioso in questo momento, e anche se questo non ti preoccupa ora ti preoccuperà più tardi quando guarderai indietro e realizzerai quanto più potresti avere per il tuo tempo e i tuoi soldi.

Oroscopo 14 marzo: Vergine

Devi stare attento che nel tuo desiderio di distinguerti dalla massa non ti distingui così tanto che qualcuno è tentato di ridurti alle dimensioni. Potresti andare in posti ma ci arriverai più velocemente se non ti fai un bersaglio.

Oroscopo 14 marzo: Bilancia

Le persone sembrano essere più esigenti del solito, ed è qualcosa a cui dovrai abituarti. Quando il Sole si sposta nel segno opposto, non avrai la tua strada tutte le volte che hai fatto in passato. Dovrai adattarti.

Oroscopo 14 marzo: Scorpione

Hai svolto così tanto lavoro nelle ultime settimane che ora ti starai chiedendo se fosse una buona idea. Sì, i soldi extra sono carini, ma per quanto riguarda l’effetto sulla tua vita sociale? Pensaci, quindi apporta le modifiche necessarie.

Oroscopo 14 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 marzo: Sagittario

Non passerà molto tempo prima che tu non abbia fine alle opportunità di lasciare il segno, ma è più probabile che tu abbia successo se ti occupi prima di una questione di famiglia o relazione che si trascina da troppo tempo.

Oroscopo 14 marzo: Capricorno

Ad altri potrebbe sembrare che tu non ti interessi del mondo, ma il Capricorno è un segno che ti preoccupa sempre, anche se lo travesti bene, e ciò che ti preoccupa ora è come farti carico del tuo carico di lavoro. Potresti chiedere aiuto.

Oroscopo 14 marzo: Acquario

Sai che non esiste qualcosa come qualcosa per niente, quindi perché ti lasci tentare da un’offerta chiaramente troppo bella per essere vera? Supera questo momento di debolezza dell’Acquario e torna alla realtà.

Oroscopo 14 marzo: Pesci

Se è necessario prendere una decisione in merito al denaro, potrebbe essere necessario attendere fino a quando il Sole non si sposta nell’area finanziaria la prossima settimana. Ma se non puoi aspettare, assicurati di guardare il problema da ogni possibile angolazione.

Aggiornamento ore 10.00