Oroscopo 14 novembre 2019: ecco cosa dicono le stelle nelle previsioni odierne segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 14 novembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 14 Novembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 13 novembre 2019.

Oroscopo 14 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 14 novembre: Ariete

Le stelle vi inducono ad una certa riflessione nel campo delle decisioni prese con troppo impeto: se ieri c’era calma, oggi invece un pò d meno, ma è necessario provare a continuare a mantenerla. Oroscopo 14 novembre: Toro

Sono giornate intense sul piano emotivo e su quello delle decisioni: state muovendo un bel pò di soldi, prendendo decisioni importanti e siete frenetici. Ma Roma non si è costruita in un giorno, ricordate.

Oroscopo 14 novembre: Gemelli

Contrasti di lavoro e complicanze sul piano finanziario vi rendono nervosi quest’oggi. Ma pazientate: nel corso delle prossime settimane andranno via le nubi e sarà tutto migliore. Ma per oggi, siate cauti.

Oroscopo 14 novembre: Cancro

Vorreste prendervi del tempo per una visita importante, ma non ci riuscite per impegni lavorativi pressanti. Poco male: sappiate che il lavoro è il viatico per i vostri obiettivi, tenete duro e andrà sempre meglio.

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 14 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 novembre: Leone

C’è bisogno di delegare, ma anche di indirizzare. Non pensate che fuori dal vostro controllo le cose girino normalmente come se ci foste voi al comando. Spiegate prima di abbandonare una pista di comando. Oroscopo 14 novembre: Vergine

Emozioni recenti che si specchiano anche nella giornata odierna, col vostro umore che sarà in grado di rendere positiva anche la giornata di chi vi sta intorno.

Oroscopo 14 novembre: Bilancia

Nonostante qualche grana di salute e qualche laccio col passato che non si spezza, oggi un momento di intesa familiare vi metterà davanti alla importanza delle priorità e vi regalerà un sorriso.

Oroscopo 14 novembre: Scorpione

Sempre più al centro di un connubio di emotività e di adrenalina, per chi festeggia una data importante, oggi, è un momento propizio: per chi è in là con gli anni, si goda ciò che dice il cuore.

Aggiornamento ore 7.30

Oroscopo 14 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 novembre: Sagittario

La stanchezza e il nervosismo vi potranno anche condizionare, ma ci sono notizie che vanno al di là di ogni impedimento e che sono in grado, almeno oggi, di portare il sole oltre ogni possibile nube.

Oroscopo 14 novembre: Capricorno

Dovete stare attenti alla salute, è un pò di tempo che vi trascurate e l’abbondanza di lungimiranza non ha mai fatto male a nessuno. Pensate anche a chi vi ama, oltre che ad amarvi di più.

Oroscopo 14 novembre: Acquario

Si smuovono le acque dal punto di vista professionale: per chi cerca risposte nel campo del lavoro, potrebbero arrivare oggi o, comunque, sarebbe il caso di accelerare procedure e interrogazioni a chi vi deve risposte. Oroscopo 14 novembre: Pesci

Siete alle prese con una routine che a volte vi attanaglia, ma la noia lascia il passo alla tranquillità se pensate alle tante incombenze che per il momento vi stanno togliendo dalle spalle

Aggiornamento ore 9.30