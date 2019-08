Oroscopo 15 agosto 2019: il Ferragosto delle stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 15 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 14 agosto 2019.

Oroscopo 15 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 15 agosto: Ariete

Puoi fare molto da solo oggi, ma otterrai molto di più se ti riunisci con un gruppo di amici o compagni di lavoro affini. Creativamente, artisticamente e professionalmente, più fai con gli altri e più successo avrai.

Oroscopo 15 agosto: Toro

Se provi a negoziare da una posizione di debolezza, non avrai modo di ottenere un buon affare e prima lo riconosci e prima puoi iniziare a fare i cambiamenti necessari. Se la tua posizione è ancora debole, prova ad allearti con persone potenti.

Oroscopo 15 agosto: Gemelli

Se c’è qualcosa che devi fare ma non sai come procedere, devi chiedere aiuto agli esperti. Ovviamente costerà denaro ma potresti finire per pagare il doppio se provi a confonderti da solo.

Oroscopo 15 agosto: Cancro

La cosa più importante ora è che ciò che fai in pubblico fa sembrare che tu stia facendo la differenza. Ti piace credere di essere una brava persona, anche se a volte il mondo che ti circonda può essere malvagio, quindi fai qualcosa di positivo oggi.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 15 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 agosto: Leone

Potresti pensare di sapere cosa succederà dopo, ma i pianeti avvertono che molto probabilmente ti stai prendendo in giro. Potresti agire in modo razionale, ma il problema è che alcune delle persone con cui hai a che fare agiranno solo sulle emozioni.

Oroscopo 15 agosto: Vergine

Vuoi perdonare qualcuno che ti ha ferito, ma non lo stanno rendendo facile. Forse è il momento di accettare che c’è qualcosa nella loro natura che li spinge a dire e fare cose che non sono molto carine. In questa occasione, il perdono è sopravvalutato.

Oroscopo 15 agosto: Bilancia

Usa la conoscenza e l’esperienza di vita di altre persone per ottenere ciò che desideri. La Bilancia è un segno che sa come trattare le persone a livello individuale e non vi è alcun motivo per cui non si debba usare tale abilità per promuovere i propri obiettivi professionali.

Oroscopo 15 agosto: Scorpione

Qualunque cosa tu stia attualmente lavorando, ti consigliamo di terminarlo rapidamente o di metterlo sul bruciatore posteriore per un po ‘. La tua carta solare indica che la luna piena di domani porterà una nuova sfida impegnativa che richiede la tua piena attenzione.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 15 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 agosto: Sagittario

Passerai molto lavoro con pochissimo sforzo oggi, se puoi essere disturbato. Ma se non puoi essere disturbato, non preoccuparti. Non esiste una legge che dice che devi mettere il lavoro prima di giocare, quindi rilassati.

Oroscopo 15 agosto: Capricorno

Se qualcosa su un lavoro o un affare non ti sembra giusto, gioca per tempo e scopri cosa c’è che non va. Molto probabilmente scoprirai che l’altra parte sta trattenendo le informazioni che devi sapere per prendere una decisione corretta.

Oroscopo 15 agosto: Acquario

Ti pagherà fare tutto il necessario per rimanere in buoni rapporti con i colleghi di lavoro, anche se alcune delle cose che dicono e fanno possono infastidirti intensamente. Molto probabilmente avrai bisogno della loro assistenza domani, quindi mantienilo gentile e amichevole oggi.

Oroscopo 15 agosto: Pesci

Non dare per scontato che partner e colleghi ti dicano la verità oggi: assicurati di controllare tutti i fatti e le cifre in modo da non finire per pagare per i loro errori. Potrebbe anche risparmiare loro denaro, per il quale potrebbero persino ringraziarti.

Aggiornamento ore 11.00