Oroscopo 15 aprile 2020: pronostici di domani

Siamo pronti ad entrare nella seconda metà del mese di Aprile, per respirare sempre di più la primavera. Domani si inizia e bisogna subito capire che intenzioni hanno le stelle, con il nostro oroscopo di domani.



A seguire le previsioni di domani, 15 aprile 2020, che potete confrontare con l’oroscopo odierno.

Oroscopo 15 aprile: Ariete

A volte puoi essere troppo assertivo, persino aggressivo, per il tuo bene e i pianeti avvertono che se vai troppo lontano oggi potresti infastidire le persone che hanno il potere di colpirti in modi che fanno male. Riduci il tuo atto Ariete, almeno per ora.

Oroscopo 15 aprile: Toro

Puoi guardare il mondo che passa se vuoi, ma non sarebbe più produttivo, e più divertente, essere coinvolto e far accadere le cose? Non correre rischi ma assicurati che gli altri sappiano che sei pronto per la sfida.

Oroscopo 15 aprile: Gemelli

Non sparare al messaggero se ciò che senti non è di tuo gradimento. Solo perché un amico o un familiare fornisce cattive notizie non significa che vogliono farlo, né significa che ne sono felici. Inoltre, non è la fine del mondo.

Oroscopo 15 aprile: Cancro

Il Sole nell’area di carriera rende intensamente ambizioso, ma l’ambizione da sola non ti porterà dove vuoi andare. Crea amicizie e alleanze con persone che possono aiutarti a scalare la scala del successo e ti aiutano a rimanere ai vertici.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 15 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 aprile: Leone

Il tuo autocontrollo verrà messo sotto pressione oggi e potresti arrivare ad un punto in cui devi solo urlare a persone che non vedono quello che vedi. Lo vedranno allora? Probabilmente no. Purtroppo, ad alcune persone sembra piacere essere intenzionalmente ignoranti.

Oroscopo 15 aprile: Vergine

Potresti avere il potere di costringere gli altri a fare le cose a modo tuo in questo momento, ma ciò non significa che devi usare quel potere. Il cielo avverte che potrebbero esserci costi nascosti se spingi troppo. Dare l’esempio, non la coercizione.

Oroscopo 15 aprile: Bilancia

Le relazioni di tutti i tipi sono sotto stelle difficili oggi, quindi dovrai stare attento quando hai a che fare con persone i cui sentimenti sembrano più importanti dei fatti. Prendi in considerazione la loro incapacità di ragionare sulle cose con la stessa facilità con cui lo fai.

Oroscopo 15 aprile: Scorpione

Il collegamento Sole-Plutone di oggi potrebbe fare alcune strane cose nel modo in cui scegli di guardare il mondo. Ma la parola importante qui è “scegliere”, perché alla fine dipende da te quello in cui decidi di credere. Scegli di credere che l’universo sia sempre dalla tua parte.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 15 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 aprile: Sagittario

Cerca di non lasciare che una differenza di opinione con qualcuno sfugga di mano oggi. Sapete da una lunga esperienza quanto velocemente questioni abbastanza piccole possono degenerare in scontri importanti, quindi mantenetevi calmi e rifiutate di essere provocati in qualsiasi tipo di azione intemperante.

Oroscopo 15 aprile: CapricornoPotrebbe infastidire il fatto che qualcuno da cui fai affidamento stia dedicando il proprio tempo a un’attività che avrebbe dovuto essere completata ormai, ma probabilmente non c’è molto che puoi fare al riguardo. Non lasciare che la tua frustrazione si manifesti o potrebbero richiedere ancora più tempo per farlo.

Oroscopo 15 aprile: Acquario

Siate sempre amichevoli nei prossimi giorni, ma anche prudenti. I pianeti avvertono che qualcuno che pensi sia dalla tua parte potrebbe in effetti complottare dietro la schiena, quindi non fare nulla che possano usare come arma contro di te.

Oroscopo 15 aprile: Pesci

Quella che sembra una buona idea ora potrebbe finire per costarti molti più soldi di quanto ti aspettassi, quindi assicurati di sapere cosa stai facendo. Inoltre, fai attenzione alle persone che predicano il destino e l’oscurità ad ogni turno. Evitali completamente se possibile.

Aggiornamento ore 10.00