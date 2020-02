Oroscopo 15 febbraio 2020: l’anteprima di domani

Come sta andando il vostro San Valentino? Che sia entusiasmante o meno, potrete rifarvi domani, almeno se troverete favorevole l’oroscopo del 15 febbraio 2020. Come sempre per chi sa indagare le stelle, è semplice trarre delle indicazioni su come potrà volgere la giornata, in base al segno zodiacale.

Non aspettiamo oltre, allora, e leggiamo le previsioni di domani, 15 febbraio 2020, e valutiamo le differenze rispetto alle previsioni di oggi e all’anteprima di Paolo Fox.

Oroscopo 15 febbraio: Ariete

Se vuoi che i tuoi sogni diventino realtà, allora devi credere in te stesso. Di solito non ti viene difficile, ma solo recentemente ti sei lasciato insinuare qualche dubbio. Questo è il giorno per respingerli di nuovo e mostrarti ciò che serve.

Oroscopo 15 febbraio: Toro

Potrebbe essere allettante dire ciò che pensi che gli altri vogliano sentire, ma da quando sei stato il tipo di persona che ha tirato i pugni? Se hai dubbi su cosa stanno facendo gli amici e i colleghi di lavoro, devi solo parlare subito.

Oroscopo 15 febbraio: Gemelli

Il lato più morbido della tua personalità sarà molto evidente oggi mentre fai di tutto per aiutare le persone che non hanno avuto i tuoi vantaggi nella vita. Sii generoso con il tuo tempo ed energia. Ma guarda i tuoi soldi.

Oroscopo 15 febbraio: Cancro

Devi uscire di più dal Cancro. Devi mescolarti con persone che possono stimolare la tua mente introducendoti a nuove idee e ampliare i tuoi orizzonti mostrandoti quanto sia facile essere avventurosi. Ricorda, la vita dovrebbe essere sempre divertente.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 15 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 febbraio: Leone

Sei in uno di quegli stati d’animo quando sei pronto a fare qualsiasi cosa per chiunque, ma i pianeti avvertono che c’è il pericolo che tu faccia qualcosa per qualcuno che non merita il tuo aiuto, e potresti pentirti in seguito. Sii generoso ma anche intelligente.

Oroscopo 15 febbraio: Vergine

Devi essere più decisivo. Se ti siedi semplicemente lì, sperando che accada qualcosa di buono, potresti essere ancora seduto nello stesso posto tra 24 ore. Non aspettare che la vita venga da te, esci nel mondo e incontralo di persona.

Oroscopo 15 febbraio: Bilancia

Con il Sole che si muove attraverso una delle migliori aree del tuo grafico, anche i passi sbagliati che fai porteranno a luoghi che vale la pena andare. Tuttavia, il Sole cambia segno in pochi giorni, quindi continua ad andare avanti mentre è ancora facile farlo.

Oroscopo 15 febbraio: Scorpione

La vita è abbastanza buona per te al momento, ma devi essere consapevole che alcune persone sono gelose del modo in cui superi le sfide come se non esistessero. Non devi sentirti in colpa per questo, ma devi proteggerti dal loro risentimento.

Aggiornamento 9.30

Oroscopo 15 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 febbraio: Sagittario

Aiuta sicuramente un amico o un collega che è caduto in momenti difficili, ma assicurati che capiscano che la tua assistenza sarà limitata e che prima o poi dovranno risolvere le cose da sole. Non lasciare che diventino dipendenti da te.

Oroscopo 15 febbraio: Capricorno

Ci sono momenti in cui è giusto lasciare che il tuo cuore regni sulla tua testa e questo è uno di questi. Dimentica i beni, i soldi e altre cose materiali e segui i tuoi sentimenti ovunque ti portino. Ricorda, l’amore viene sempre per primo.

Oroscopo 15 febbraio: Acquario

A volte tutto sembra andare bene per te e i pianeti indicano che questa può essere una di quelle volte, se lo permetti. Bandisci ogni tipo di negatività dalla tua mente e insisti nel credere che meriti solo cose buone e le otterrai.

Oroscopo 15 febbraio: Pesci

Il Sole potrebbe essere in transito nell’area più sensibile, ma ciò non significa che dovresti essere eccessivamente sensibile a ciò che sta accadendo intorno a te. Sali sopra le cose meschine e mostra al mondo la generosità e la nobiltà nella tua anima.

Aggiornamento ore 10.00