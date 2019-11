Oroscopo 15 novembre 2019: ecco cosa dicono le stelle nelle previsioni odierne segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 15 novembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 15 Novembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 14 novembre 2019.

Oroscopo 15 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 15 novembre: Ariete

Se ieri dovevate essere cauti nelle scelte strategiche per via di troppo impulso, oggi le condizioni non sono cambiate e anzi sembrano aggravarsi per via di qualche disturbo di umore e di salute. Oroscopo 15 novembre: Toro

Vi svegliate e ci pensate, vi addormentate e lo sognate: ma se avete un buco economico, non va via con lo stress. Pianificate e ragionate, anche col partner, affinchè non si ripetano questi crucci.

Oroscopo 15 novembre: Gemelli

Non ci sono più i drammi esistenziali di qualche tempo fa, ma di rimando al lavoro continuano a mettervi il bastone tra le ruote. Se tutti gli ingranaggi vanno, però, cercate di passarci sopra senza demoralizzarvi.

Oroscopo 15 novembre: Cancro

Il successo di ieri sul lavoro vi gratifica e vi dà nuova forza per oggi ma ricordate anche, sempre, che esiste anche la sfera privata e che qualcuno potrebbe approfittarsi della vostra devozione professionale.

Oroscopo 15 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 novembre: Leone

Anche oggi è un momento di grande gioia perchè in queste giornate di successo professionale vi sentite al centro del mondo. Amici e colleghi ci sostengono, vi elettrizzano, ma poi non dimenticate che, arrivato il weekend, c’è anche la famiglia. Oroscopo 15 novembre: Vergine

Un piccolo fastidio di natura alimentare, qualche grana nella salute, ma il buon umore non andrà via. Avete un impegno importante per domani, provate dunque a non ammalarvi per non saltarlo e non complicarvi la vita, dunque.

Oroscopo 15 novembre: Bilancia

Sono state emozioni forti quelle di ieri e oggi ne riflettere lo strascico negli occhi. Ma c’è una persona che forse amate e che, proprio oggi, potrebbe farvi fare una doccia fredda. Allora ragionate di cuore, ma senza annichilirvi.

Oroscopo 15 novembre: Scorpione

Sentimenti controversi. Affetti lontani vi condizionano e vi sentite con le mani legate, ma gli amori più prossimi, quelli che contano su di voi, vi dicono di esserci, esser presenti, e non volare troppo lontano dalla vostra vita quotidiana.

Oroscopo 15 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 novembre: Sagittario

State facendo uno sforzo non indifferente per placare il vostro istinto di onnipresenza e di gestione globale delle cose e delle persone, e questo è sinonimo di maturazione. Se cadete in tentazione, guardate alle altre volte in cui avete sbagliato in tal senso e pagato dazio.

Oroscopo 15 novembre: Capricorno

Ancora attenzione alla salute, ma anche un pò di gratificazione dal punto di vista degli affetti: specialmente chi ha figli, oggi potrebbe ricevere una buona nuova che magari attendeva da tempo.

Oroscopo 15 novembre: Acquario

In pentola bollono decisioni importanti, ma specialmente sul fronte delle professioni indipendenti. Se siete lavoratori sotto padrone, come si dice, occorre attendere: le spese per non rallentano, e questo vi inquieta. Oroscopo 15 novembre: Pesci

C’è voglia di ballare, di musica, di weekend. E allora perchè non godervela? Se il partner non vuole, non è detto che dobbiate fare sempre le cose tutti insieme.

