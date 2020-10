Oroscopo 15 ottobre 2020: i pronostici di domani

Ci ritroviamo per altri spunti, altre previsioni dagli astri in vista della prossima giornata. Per sapere tutto sul vostro segno, ecco il nuovo oroscopo di domani.

Oroscopo 15 ottobre: Ariete

Sappi che le persone cercheranno di farti sollevare. Non giocarci, attieniti alla linea della festa e si tireranno indietro.

Oroscopo 15 ottobre: Toro

Senti la pressione, ma non lasciare che l’urgenza prevalga sul modo in cui fai le cose. Devi essere calcolato nel tuo approccio.

Oroscopo 15 ottobre: Gemelli

Ripensare dicendo tutto ciò che potrebbe essere percepito come provocatorio. Sarebbe come versare benzina sul fuoco.

Oroscopo 15 ottobre: Cancro

Non è il giorno degli acquisti d’impulso. Quello che sembra qualcosa di cui non puoi vivere senza in questo momento ti lascerà a grattarti la testa incredulo in seguito.

Oroscopo 15 ottobre: Leone

Qualcosa che stavi prendendo di mira non verrà fuori. Grazie al cielo avevi un piano di riserva in modo da non rimanere in sospeso.

Oroscopo 15 ottobre: Vergine

Non sei al tuo meglio emotivo con questo cielo. Sii proattivo ed evita le situazioni che sai spingeranno i tuoi pulsanti.

Oroscopo 15 ottobre: Bilancia

Questo è il giorno peggiore per chiedere qualcosa perché anche se la risposta è sì, l’unica cosa che sentirai è no. Rimanda alla prossima settimana.

Oroscopo 15 ottobre: Scorpione

Solo perché non puoi mettere il dito su ciò che non va in una situazione non lo rende giusto. Fidati del tuo istinto e salta.

Oroscopo 15 ottobre: Sagittario

Eri aperto a dare a qualcuno una seconda possibilità, ma gli eventi confermano ciò che sospettavi da sempre. Sarà anche un enorme sollievo.

Oroscopo 15 ottobre: Capricorno

Una questione privata arriva a un punto morto e devi risolverla una volta per tutte. Un vantaggio è che non dovrai più vivere nel terrore.

Oroscopo 15 ottobre: Acquario

L’aspetto potrebbe essere diverso, ma la situazione è più o meno la stessa. Che si tratti di una nuova relazione, di un lavoro o di una vocazione, questa è la tua occasione per fare le cose per bene.

Oroscopo 15 ottobre: Pesci

Sei colpito da una spesa inaspettata e ti fa vedere rosso. Paga perché rimandare l’inevitabile si traduce solo in un debito di più.

