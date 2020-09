Oroscopo 15 settembre 2020: i pronostici di domani

Ben ritrovati, questo è il momento del nuovo appuntamento con le stelle, come anticipo di quello che avverrà. Nella nuova analisi, tutte le previsioni del nostro oroscopo di domani.

Di seguito i pronostici di domani, 15 settembre 2020, per le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 15 settembre: Ariete

La combinazione delle forze aumenta, anziché diminuire, i rendimenti. All’inizio non sembrerà così, ma l’effetto è cumulativo.

Oroscopo 15 settembre: Toro

Ogni fibra del tuo essere dice di tornare indietro, ma gli istinti sono discutibili quando il cielo ha questo aspetto. Non rimarrai deluso.

Oroscopo 15 settembre: Gemelli

Una delle cose per cui stai combattendo deve sparire. Non importa cosa (è una tua scelta), ma è l’unico modo per rimettere in moto le cose.

Oroscopo 15 settembre: Cancro

Di solito aspetti per giocare le tue carte, ma le metti sul tavolo. Quell’affare che stai guardando non è migliore di questo.

Oroscopo 15 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 settembre: Leone

Prenditi una settimana per considerare le tue opzioni. Non lasciare che una reazione istintiva ti porti a far cadere un’opportunità.

Oroscopo 15 settembre: VergineHai paura che sperare nel meglio porti alla delusione. Ma sii audace! Non c’è niente di sbagliato nell’esprimere un desiderio. Visualizza e realizzi.

Oroscopo 15 settembre: Bilancia

È difficile nascondere la tua delusione quando vedi un passo avanti trasformarsi in un passo indietro. Stai certo che è solo una battuta d’arresto temporanea.

Oroscopo 15 settembre: Scorpione

È possibile essere attratti da qualcuno e non agire di conseguenza. In quest’epoca di gratificazione punta e clicca, a volte è meglio dedicare del tempo a conoscersi.

Oroscopo 15 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 settembre: Sagittario

Diventare impaziente non fa che peggiorare le cose. Devi consentire il tempismo degli altri. Non tutti decidono le cose sul posto come te.

Oroscopo 15 settembre: CapricornoPensavi che una vecchia idea avesse fatto il suo tempo, ma le circostanze attuali sembrano essere diverse. Ciò che ha funzionato prima funziona di nuovo e il riconfezionamento aiuta.

Oroscopo 15 settembre: Acquario

Chiaro dalla scorsa settimana che gli eventi nella vita privata del tuo capo stanno influenzando le operazioni. Pensa a modi delicati per affrontarlo.

Oroscopo 15 settembre: Pesci

Non lasciare che qualcun altro combatta le tue battaglie, specialmente quando puoi prenderti cura di te stesso. L’unico modo per scoprirlo è entrare.

