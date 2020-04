Oroscopo 16 aprile 2020: previsioni di oggi

Pianeti e stelle, fatevi avanti! Siamo pronti a indagarvi per capire che intenzioni avete con noi tutti, in base al segno zodiacale. Che cosa ci aspetta per questa giornata? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi.

Di seguito le previsioni di oggi, 16 aprile 2020, che potete confrontare con gli ultimi pronostici.

Oroscopo 16 aprile: Ariete

Potresti non fare ciò che hai deciso di fare, ma non è questo il punto. Più provi e realizzi, migliori sono le tue abilità. Presto la tua abilità sarà così acuta che tutto il lavoro connesso verrà svolto in una frazione del tempo.

Oroscopo 16 aprile: Toro

La gravità è invisibile, sebbene la prova di gravità sia piuttosto ovvia da vedere. L’amore è allo stesso modo. Oggi assisterai agli effetti dell’amore e ne sentirai la forza a livello viscerale.

Oroscopo 16 aprile: Gemelli

Stai tornando da una parte di te che è stata a lungo lontana. Non è che hai superato o rifiutato questo aspetto di te, ma non sei stato in grado di dare la priorità. Questo cambierà.

Oroscopo 16 aprile: Cancro

La privacy è sacra. La tua storia è tua da raccontare o meno. Mantenere le cose sulla base della necessità di conoscere può riguardare tanto il rispetto di sé e l’amore quanto il controllo delle immagini.

Oroscopo 16 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 aprile: Leone

Considera cosa significa sentirti intrappolato. Se una persona crede che ci sia una mancanza di opzioni, non importa se è vero o no; i limiti sono in atto. Poni la domanda e ripeti: cosa è veramente vero qui?

Oroscopo 16 aprile: Vergine

I problemi diventano più complicati quando lasciati alla natura. Il pensiero che ha creato un groviglio non può anche svelarlo. Impiegherai la tua mente superiore.

Oroscopo 16 aprile: Bilancia

Non pensi che il lavoro di nessuno sia dalla tua parte, ed è quello che rende il dolce momento in cui noti che sta accadendo in modo del tutto naturale. La tua squadra sta emergendo.

Oroscopo 16 aprile: Scorpione

Stai mettendo in atto schemi che servivano a un’altra situazione e non si applicano più a quella attuale. Non c’è niente su cui lavorare qui. Man mano che ti abitui al modo in cui le cose sono adesso, le cose inutili cadranno naturalmente.

Oroscopo 16 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 aprile: Sagittario

I casi storici di soggetti che si innamorano dei loro biografi sono numerosi: una progressione naturale, poiché non c’è nulla di più seducente dell’interesse. Usa il concetto a tuo vantaggio.

Oroscopo 16 aprile: Capricorno

Essere fedeli a se stessi crea un potere attorno al quale il mondo si organizzerà. Vale la pena il coraggio che devi raccogliere per far sì che ciò accada.

Oroscopo 16 aprile: Acquario

I posti non sono perfetti perché le persone non sono perfette. Ovunque vadano, sono lì dentro una nave imperfetta. Mentre è inutile cercare il posto ideale, oggi ne troverai uno che è molto meglio dell’ultimo.

Oroscopo 16 aprile: Pesci

Da un lato, senti che non dovresti esibirti per le persone. Dall’altro lo fanno tutti. Le persone hanno bisogno dei loro ruoli e devono anche fidarsi che anche gli altri reciteranno i loro ruoli. Oggi sta facendo girare il mondo.

