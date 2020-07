Oroscopo 16 luglio 2020: le previsioni di oggi

Bentornati in questa sezione dedicata alle stelle. Anche quest’oggi siamo prontissimi nel darvi tutti i riferimenti dagli astri: ecco allora il nuovo oroscopo di oggi.

Qui vedrete i pronostici di oggi, 16 luglio 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 16 luglio: Ariete

Investire nel settore immobiliare si rivelerà fortunato per te, quindi vai avanti. Le tue prestazioni costanti ti aiuteranno a migliorare le tue prospettive promozionali. Non ci sono problemi sul fronte della salute quando mangi bene e rimani attivo.

Oroscopo 16 luglio: Toro

Viaggiare con gli amici sarà divertente oggi. La soddisfazione totale è garantita in qualcosa che stai perseguendo sul fronte lavorativo.

Oroscopo 16 luglio: Gemelli

È probabile che oggi si realizzi qualche desiderio che hai nutrito a lungo. Trascorrere del tempo di qualità con l’amato è possibile e si dimostrerà molto soddisfacente.

Oroscopo 16 luglio: Cancro

Il denaro può venire da te come un dono o una ricompensa per qualcosa realizzato. Coloro che non si trovano bene potrebbero presto raggiungere la piena guarigione. Coloro che praticano lo studio privato dovranno potenziare la pubblicità per migliorare il business.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 16 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 luglio: Leone

Socialmente, è probabile che la tua popolarità aumenti attraverso la partecipazione attiva. Il linguaggio del corpo può dire molto sul fronte romantico, quindi non pressare sul problema, se riesci a leggere correttamente i segni.

Oroscopo 16 luglio: Vergine

La famiglia sarà probabilmente il tuo focus oggi e ti darà gioia immensa. Sarà importante riporre la piena fiducia in qualcuno riguardo una questione di proprietà in sospeso.

Oroscopo 16 luglio: Bilancia

Uno sforzo consapevole da parte tua aiuterà ad aumentare i guadagni e stabilizzare il fronte finanziario. È probabile che un cambio di lavoro ti dia stipendio e vantaggi migliori.

Oroscopo 16 luglio: Scorpione

Lo scambio di note con altri soggetti può rivelarsi utile in qualsiasi cosa tu stia cercando di ottenere. Assecondare il partner in vena di scambiare dolci cose può sembrare un compito difficile oggi, ma ce la farai.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 16 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 luglio: Sagittario

Cibi e bevande salutari attireranno alcuni, ma potrebbero non essere efficaci come pubblicizzati. Un anziano di famiglia sarà molto comprensivo e ti incoraggerà persino a riversare il tuo cuore.

Oroscopo 16 luglio: Capricorno

Una buona rete probabilmente ti farà ottenere il lavoro che stavi guardando da molto tempo. Un anziano di famiglia ti capirà e ti sosterrà in tutto ciò che fai. Prendi i fatti e le cifre direttamente.

Oroscopo 16 luglio: Acquario

Probabilmente darai una spinta alla tua performance gestendo bene il tuo tempo. È probabile che i single facciano clic con qualcuno che corrisponde alla loro lunghezza d’onda.

Oroscopo 16 luglio: Pesci

Gli investimenti effettuati in precedenza potrebbero non fornire i rendimenti attesi. Ti godi una buona salute mantenendo la tua dieta semplice.

Aggiornamento ore 10.00