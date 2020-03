Oroscopo 16 marzo 2020: le previsioni di oggi

Punto, a capo, si ricomincia: oggi è lunedì, inizia una nuova settimana e i protagonisti del cielo sono già pronti ad influenzare le nostre vite. Non ci resta che decifrare i loro movimenti con il nostro oroscopo del giorno.



In questo articolo, per tutti i 12 segni dello zodiaco le previsioni di oggi, 16 marzo 2020, per capire cosa è cambiato rispetto a ieri.

Oroscopo 16 marzo: Ariete

Le persone fraintenderanno le loro capacità in una direzione o nell’altra oggi, e puoi compensare ciò dandoti molto spazio per errori o successi eccezionali.

Oroscopo 16 marzo: Toro

Se commetti un errore che non verrebbe nemmeno conteggiato come tale in circostanze diverse con altre persone, è davvero un errore? Solo perché qualcuno viene offeso non significa che tu sia offensivo.

Oroscopo 16 marzo: Gemelli

Essere diversi nel gruppo non è male, ma significa che dovrai acquisire più credibilità e abilità rispetto agli altri. Sarà un gioco da ragazzi quando accetti l’ingiustizia.

Oroscopo 16 marzo: Cancro

Qualcuno che cerca di vendere tutto, proverà a venderti. Qualcuno che flirta con tutti flirterà con te. Qualcuno che imbroglia tutti … beh, ingannandoti, non tanto.

Oroscopo 16 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 marzo: Leone

Forse c’è un tempo per tutto ma non necessariamente un tempo conveniente, o uno che è sotto il tuo controllo. Se hai bisogno di un argomento da fare invece di aspettare, lascia che questo sia quello.

Oroscopo 16 marzo: Vergine

Mentre si rilassano, decidi tu. Mentre riposi, spingi in avanti. Mentre dormi, lavori. Alla fine dovrai chiudere gli occhi, ma in questo momento si tratta di progressi.

Oroscopo 16 marzo: Bilancia

Non stai cercando di presentare un’immagine diversa da quella che hai, eppure non puoi controllare ciò che la gente vuole vedere in te. La tua vita diventa più facile una volta che sei esperto delle loro proiezioni.

Oroscopo 16 marzo: Scorpione

Ci sono scelte da fare su quanto aperto o chiuso dovresti lasciare il tuo cuore. È vero, di solito prendi queste decisioni senza pensare, ma ora è il momento di riflettere profondamente sull’argomento.

Oroscopo 16 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 marzo: Sagittario

Sarai come la luna, influenzerai da lontano, non dovrai forzare o toccare nulla per influenzare, muoverti e cambiare tutto sulla vita sulla Terra semplicemente obbedendo alla sua stessa natura.

Oroscopo 16 marzo: Capricorno

Le persone sotto una leggera pressione probabilmente andranno più veloci, scorreranno liberamente, raggiungeranno un livello che supera quello che potrebbero fare da sole. Le persone sottoposte a molte pressioni tendono a congelare.

Oroscopo 16 marzo: Acquario

Sei educato quando è appropriato, e questo è appropriato per la maggior parte della giornata fino a quando brevi momenti di intense emozioni ti aiuteranno ad andare più forte al tuo scopo.

Oroscopo 16 marzo: Pesci

Il diritto non è mai un assoluto. Questa esperienza è soggettiva. Potrebbe esserci un consenso a cui puntare, sebbene la popolarità abbia poco a che fare con la correttezza.

