Oroscopo 16 novembre 2020: i pronostici di oggi

Oroscopo 16 novembre: Ariete

Eri sincero con tutti sulla tua decisione? Se sì, nessuna preoccupazione; in caso contrario, una parte ferita potrebbe portarti al compito.

Mantenere un lavoro per lo stipendio costa più di quanto pensi. Quei pascoli più verdi non rimarranno verdeggianti per sempre.

Oroscopo 16 novembre: Gemelli

I fatti possono essere dalla tua parte, ma questo non conquisterà i cuori delle persone. Fai appello al loro senso di indignazione morale e urleranno oltre il recinto.

Oroscopo 16 novembre: Cancro

Si è tentati di rompere i ranghi, ma non farlo. Mettiti spalla a spalla con i tuoi compagni d’armi e avrai la meglio.

Oroscopo 16 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 novembre: Leone

Gli sviluppi minacciano di minare il buon lavoro che hai svolto. Questo è un segnale delle stelle per impegnarsi in un nuovo corso e per smettere di preoccuparsi di ciò che potrebbe andare storto.

Oroscopo 16 novembre: Vergine

Rassicura le parti interessate che era tua intenzione lasciare le cose all’ultimo minuto. Nasconde il fatto che la scadenza ti ha colto di sorpresa.

Oroscopo 16 novembre: Bilancia

Nessuna buona azione rimane impunita, come attesterai entro la fine della giornata. Ma dai alle persone il tempo di risolvere cosa è successo e presto ti chiederanno scusa.

Oroscopo 16 novembre: Scorpione

Pensavi di essere da solo, ma ripensaci. Il cielo mostra che il supporto proviene da un periodo lontano (e molto improbabile).

Oroscopo 16 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 novembre: Sagittario

Stai aspettando qualcuno che ti sta aspettando. Sii audace e fai la prima mossa. Lui / lei seguirà l’esempio e poi prenderà il comando.

Oroscopo 16 novembre: Capricorno

Solo perché le persone dicono di sì non significa che siano a bordo. Fai uno contro uno e le cose andranno senza intoppi.

Oroscopo 16 novembre: Acquario

È incredibile come un giorno ti svegli e decidi di fare un giro completo. Tuttavia vorrai dare l’impressione che ci sia stata molta riflessione.

Oroscopo 16 novembre: Pesci

Non c’è modo di sfuggire all’influenza del cielo. Lascia che la depressione di basso grado si risolva e domani ti sentirai meglio.

